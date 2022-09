> Erntedank mit Weißwurstfrühstück wird am Sonntag in und an der katholischen Kirche gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, um 11 Uhr sind Infostände zu Umweltthemen aufgestellt und das

Region Heidelberg. Ein langes Wochenende steht vor der Tür: Nach Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober, folgt am Montag, 3. Oktober, noch der Tag der deutschen Einhei t als Feiertag. Drei Tage, an denen sich das Heidelberger Umland auf allerhand freuen kann. Was am verlängerten Wochenende ansteht, fasst die RNZ soweit bekannt zusammen.

Von Sabrina Lehr

Bammental

Dossenheim

> Saloon-Abend heißt es am Samstag ab 17 Uhr beim Lakota-Trading-Post im Oberen Burggarten.

> Erntedank mit Weißwurstfrühstück wird am Sonntag in und an der katholischen Kirche gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, um 11 Uhr sind Infostände zu Umweltthemen aufgestellt und das Weißwurstfrühstück angesetzt. Zu Letzterem ist eigenes Geschirr mitzubringen.

Eppelheim

> Kerwe wird am Samstag und Sonntag in Eppelheim gefeiert. Den Auftakt macht am Samstag um 14 Uhr der traditionelle Fassbieranstich von Bürgermeisterin Patricia Rebmann auf dem Hugo-Giese-Platz. Die Vereinsstände auf Giese-Platz und entlang der Scheffelstraße sind am Samstag von 13 bis 1 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 22 Uhr. In musikalischer Hinsicht winken am Samstag beim DJK-Stand 90er und Mallorca-Hits, beim Tennis-Club eine Party mit DJ, beim Carneval Club "Partymusik mit DJ" und bei der Böhmerwaldjugend "rockige Livemusik". Am Sonntag spielen beim DJK "Strange affair unplugged" von 15 bis 21 Uhr Musik aus den 90ern bis heute. Am Montag winkt das traditionelle Kerweessen in einigen Gaststätten, ab 14.30 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde im Gemeindehaus zum Kerwecafé. Die Fahrgeschäfte auf dem Giese-Platz sind bis Dienstag, 4. Oktober, geöffnet. Im Zuge der Kerwe werden die Scheffelstraße zwischen Hauptstraße und Giese-Platz, die Rudolf-Wild-Straße zwischen Blumen- und Spitalstraße sowie die Blumenstraße zwischen Scheffel- und Christophstraße zwischen Freitag, 30. September, 8 Uhr, und Montag, 3. Oktober, 11 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Bis Mittwoch, 5. Oktober, 12 Uhr sind außerdem der Parkplatz zwischen Scheffel- und Christophstraße sowie der Giese- und der Karl-Junginger-Platz gesperrt.

> Zum Tag der offenen Tür im Gebetszentrum lädt die Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde am Montag ein. Angeboten werden "Gespräche, die ein neues, vorurteilsbefreites Licht auf den Islam werfen und über unterschiedlichste Aspekte des Glaubens und der Lehre des Islam informieren". Geöffnet ist das Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße 2a von 10 bis 18 Uhr.

Leimen

> Ein Herbstkonzert spielen Leimener Musiker sowie Mitgliedsvereine des Kulturnetzwerks am Sonntag in der Ägidiushalle in St. Ilgen. Angekündigt sind klassische Musik vom Kammerorchester der Musikschule und von Sopranistin Petra Klemme. Klavierklänge gibt es vom Piano-Duo Natalia Jakob-Apars und Thomas Wagner. Zudem treten Kammersänger Wilfried Staber, Sasa Radovanovic und Uwe Janssen auf. Die Einnahmen gehen an den Sozialfonds der Stadt.

> Das Repaircafé findet am Samstag um 14 Uhr im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen statt. Dort werden defekte Gegenstände nach Möglichkeit repariert.

> Der Circus Baruk gastiert ab Samstag und noch bis zum 16. Oktober in der Stadt. Das Zirkuszelt steht in der Ferdinand-Porsche-Straße am Mix-Markt. Vorstellungen gibt es jeweils samstags um 16 Uhr und sonntags um 15 Uhr, außerdem montags, donnerstags und freitags um 17 Uhr. Donnerstags und freitags zahlen auch Erwachsene den Kinderpreis. Die Kasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

> Ein Herbstfest mit Flohmarkt findet am Montag von 12 bis 17 Uhr am Alten Sportplatz in Gauangelloch statt. Angekündigt sind über 40 Flohmarktstände, ein gastronomisches Angebot sowie eine Tanzvorführung von Dahab Sahars Tanzschule, eine Spielstation der Feuerwehr und eine Bastelstation des Fördervereins der Schlossbergschule und des Kindertreffs.

> Schlachtfest wird am Montag ab 11 Uhr bei der Awo in St. Ilgen gefeiert.

> Schweizer Käse-Herbst ist das Motto des Herbstfests, das von Samstag bis Montag im Weingut Adam Müller, Adam-Müller-Straße 1, stattfindet. Es gibt original Schweizer Käse und Raclettespezialitäten, einen Stand der Landfrauen mit Kaffee und Kuchen an Sonn- und Montag sowie einen Stand des Obstbauvereins mit Grillspezialitäten. Am Sonntagabend treten ab 20 Uhr Chris Epp und die Band "Fate" auf. Das Fest ist am Samstag von 17 bis 23 Uhr, am Sonntag von 12 bis 23 Uhr und am Montag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Mauer

> Eine Führung rund um das Thema "Vom Menschen der Urzeit" bietet der Verein "Homo heidelbergensis" am Sonntag an. Unter der Führung von Volker Liebig geht es vom Heid’schen Haus entlang des Zeitenpfades ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4.

> Musik des Musikvereins gibt es am Montag auf dem Rathausplatz zu hören. Um 11 Uhr spielt der Musikverein dort für eine gute Stunde aus seinem Repertoire.

Meckesheim

> Zum "politischen Weißwurstessen" lädt der CDU-Gemeindeverband am Montag ab 11 Uhr auf den Marktplatz. Geboten werden "politische Gespräche, zarte Weißwürste und geselliges Zusammensein".

> Erntedankfest wird im Rahmen der "Zwergenkirche" am Sonntag um 11.15 Uhr in der evangelischen Kirche Mönchzell gefeiert. Familien mit kleinen Kindern sind herzlich eingeladen.

Neckargemünd

> Eine Führung über die Burgruine Dilsberg wird am Sonntag und Montag um 15 Uhr angeboten. Sie dauert etwa eine Stunde und startet im oberen Burghof.

> Kerwe wird dieses Wochenende in Waldhilsbach gefeiert. Nach dem Auftakt am Freitag geht es am Samstag weiter mit der Eröffnung des Vergnügungsparks um 15 Uhr sowie der zeitgleichen Bewirtung im Festzelt des Gesangvereins (GV) "Liederkranz". Ab 16 Uhr tritt der SV 08 im Kerwespiel gegen den VfB Wiesloch an. Am Abend gibt es Rumpsteak im Sportheim, und ab 19 Uhr spielen beim GV die "Dorfmusikanten". Im Anschluss lädt der Verein zum "Rudelsingen". Am Sonntag zieht ab 11 Uhr der Kerweumzug durch den Ort. Im Anschluss wird am Zelt der Kerweborscht der Schlüssel an Kerwepfarrer Horst Linier übergeben, der zudem die Kerweredd hält. Danach gibt es Rindfleisch und Meerrettich beim GV, um 20 Uhr spielt Jupp Simon im Kerweborschtzelt. Am Montag lädt der GV zu Rippchen mit Kraut und der SV zu eingelegtem Hering. Beim SV spielen ab 15 Uhr die "Lost Capadastros".

> Die Ausstellung "Kunstraum Kirche" ist noch am Sonntag sowie am darauffolgenden Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr im Alten Rathaus zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Neckarsteinach

> Das Herbstfest der Feuerwehr Neckarhausen steigt am Samstag ab 11 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus. Das Angebot umfasst Speisen und Getränke – alles aus eigener Herstellung im Dorf.

> Eine Blutspendeaktion veranstaltet der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen am Samstag in der Vierburgenhalle. Von 11 bis 15 Uhr werden Termine vergeben. Eine Buchung ist unter Telefon 08 00 / 1 19 49 11 oder im Internet unter www.blutspende.de möglich.

Nußloch

> Kürbisfest in der Grillhütte am Brunnenfeld feiert der Nabu Leimen-Nußloch am Montag. Von 12 bis 17 Uhr gibt es Kulinarisches sowie ein reichhaltiges Programm, etwa mit Kürbisschnitzen oder Spielen auf der Grillwiese.

> Zum "Offenen Singen" auf der Rathaustreppe lädt der MGV Sängereinheit am Montag auf die Nußlocher Rathaustreppe. Los geht’s um 11 Uhr, im Anschluss gibt es Sekt.

> Die Nußlocher Mahlzeit für Menschen mit kleinem Geldbeutel aber auch Menschen, "die gerne in Gemeinschaft essen" findet am Sonntag im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 99, statt. Los geht es um 12.30 Uhr.

Sandhausen

> Einen Einführungsgottesdienst für Pfarrer Mathias Turner veranstaltet die Kirchengemeinde am Sonntag um 14 Uhr in der katholischen Dreifaltigkeitskirche. Im Anschluss ist ein Empfang geplant.

> "Fescht zum Tag der Deutschen Einheit" feiert der SPD-Ortsverein am Montag. Ab 11 Uhr wird auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz Programm geboten, darunter "Live Keyboard-Musik" und ab 15 Uhr "Kraft & Band".

Schönau

> Ein Festbankett mit buntem Abend steigt am Samstag anlässlich des "90+2." Jubiläums der Odenwälder Trachtengruppe Steinachtal in der Stadthalle. Los geht es um 19.30 Uhr, der Saal wird um 18.15 Uhr eröffnet.

Wilhelmsfeld

> Die Preisverleihung der Leseaktion "Heiß auf Lesen" findet am Samstag um 13 Uhr vor der Bücherei, Johann-Wilhelm-Straße 121, statt. Jedes Kind bekommt einen Preis, außerdem gibt es frische Waffeln und Getränke.

Wiesenbach

> Ein großer Festgottesdienst mit Musikverein und Patroziniumsfest wird am Sonntag in der katholischen Kirche gefeiert. Los geht es um 11 Uhr, anschließend gibt es einen Umtrunk.