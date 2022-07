Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Tropische Temperaturen sollen in den kommenden Tagen in ganz Deutschland herrschen. Meteorologen halten es gar für möglich, dass eine Temperatur von 40 Grad erreicht wird. Während es dann wohl auch in der Region für alle schweißtreibend wird, ist Hitze für einige eine besondere Gefahr: Kinder und alte Menschen gelten bei Hitze als