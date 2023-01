> In Eppelheim steht ein Jubiläum an: Vor 25 Jahren erhielt man die Stadtrechte, wie Rathaussprecherin Anette Zietsch erklärt: Zu diesem Anlass ist im November eine Veranstaltung geplant.

Region Heidelberg. Es geht ums Feiern: Nachdem vor einem Jahr wegen der Pandemie noch viel Ungewissheit für die Organisatoren herrschte, dürfte diesmal in den Kalendern der Rathäuser rund um Heidelberg schon der eine oder andere Termin dick markiert sein. Die RNZ fragte nach den größeren geplanten Feierlichkeiten in diesem Jahr.

Von Lukas Werthenbach

Kerwen in Dossenheim. Foto: Lahm

> In Gaiberg freut man sich auf die Kerwe und den Weihnachtsmarkt.

> In Lobbach zeigt sich Bürgermeister Edgar Knecht "dem Grunde nach froh, wenn wir 2023 die üblichen und traditionellen Feste im bisher ,normalen’ Rahmen durchführen können." Er verweist auf den Veranstaltungskalender der Gemeinde, der mit rund 60 Terminen übers ganze Jahr gut gefüllt ist – von den Faschingsveranstaltungen im Februar über das Klosterfest Ende August bis zu den Kerwen im September und Oktober.

> In Mauer wird zwischen dem 31. März und dem 2. April nach eineinhalb Jahren die mit fast sechs Millionen Euro generalsanierte Sport- und Kulturhalle wieder eröffnet und eingeweiht: "Am 31. März findet dazu ein kleiner Festakt statt, gefolgt von der Kulturveranstaltung mit dem Heidelberger ,Hardchor’ am 1. April und einem Seniorennachmittag am 2. April", kündigt Bürgermeister John Ehret an.

Zudem feiert Mauer dieses Jahr sein 975-jähriges Bestehen: am Wochenende vom 16. bis zum 18. Juni mit einem Straßen- und Dorffest, das laut Ehret dem Rotschwänzlfest ähneln soll.

> In Meckesheim lässt man laut Bürgermeister Maik Brandt nach dem Jubiläumsjahr 2022 erst mal andere mit dem Feiern ran. Als "Highlight" kündigt er die Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde mit Harrison im US-Bundesstaat Ohio Anfang September an: "Wir werden mit einer Delegation aus Meckesheim anreisen." Die Vorbereitungen laufen.

> In Neckargemünd feiert der Stadtteil Mückenloch 750 Jahre urkundliche Ersterwähnung im Jahr 1273. Am 23. September soll ein Festabend stattfinden. Auch weitere Mückenlocher Veranstaltungen im Jahreskreis werden unter diesem Motto stattfinden.

> In Neckarsteinach nennt Bürgermeister Herold Pfeifer sechs größere Veranstaltungen: die "Kleine Buchmesse im Neckartal", das Riverfest, den Tag des Gastes, den Romantiksommer, den Allerheiligenmarkt und den Weihnachtsmarkt.

> In Nußloch findet am 29. April ein Straßenfest zum Abschluss der "Sanierung Ortsmitte III" statt. Und die Lindenschule feiert am 5. Mai 50. Jubiläum.

> In Sandhausen kündigt Gemeindesprecher Jochen Denker etwa das Frühlingsfest mit Frühlingsmeile und Sommertagsumzug sowie die von 2020 Corona-bedingt auf dieses Jahr verschobene Feier von "40 Jahren Jumelage mit Lège-Cap-Ferret" an. Zudem freut man sich wieder auf "Hopfezopfe" mit Hopfenfest, die Kerwe, den Martinsumzug und den Weihnachtsmarkt.

> In Schönau ist die Wiederaufnahme des Stadtfestes am 17. und 18. Juni vorgesehen. "Zudem wird am 1. Mai das Bürgerhaus am Marktplatz eingeweiht", sagt Bürgermeister Matthias Frick. Einweihung feiert nach eingehender Sanierung auch die Grundschule Altneudorf; hierfür stehe aber noch kein Termin fest.

> In Spechbach hofft Bürgermeister Werner Braun, "die Einweihung unseres neuen Feuerwehrgerätehauses gemeinsam mit der Übergabe des neuen Löschfahrzeuges feiern zu können".

> In Wilhelmsfeld wird "nach mehrjähriger Corona-bedingter Pause wieder ein Frühjahrsempfang ausgerichtet, bei dem Wilhelmsfelderinnen und Wilhelmsfelder, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen in besonderer Weise verdient gemacht haben, geehrt werden", freut sich Bürgermeister Tobias Dangel.