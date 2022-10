> Dekorationen zu Halloween bastelt die DJK mit Kindern und Jugendlichen am Samstag von 11 bis 13 Uhr. Im DJK-Raum, Am Sportplatz 3, werden unter anderem Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt. Anmeldung erforderlich und bei Restplätzen möglich per E-Mail an die Adresse sportjugend@djk-dossenheim.de

Region Heidelberg. Kerwen in drei Kommunen, Sonderausstellungen, Konzerte: Das und vieles mehr hat das Wochenende in der Region zu bieten. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht über die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober.

Von Benjamin Miltner

Bammental

> Der Don-Kosaken-Chor "Serge Jaroff" tritt am Sonntag um 19 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Anlass für den Auftritt der 1921 gegründeten Formation mit nunmehr nur noch ukrainischen Sängern – russische Solisten sind laut Ankündigung aus Altersgründen ausgeschieden – ist das 100-jährige Bestehen des Volks-Chors Bammental-Reilsheim. Karten gibt es im Vorverkauf in Geschäften der Hauptstraße, unter Telefon 06223/40904 und an der Abendkasse.

> Ein Bürgerpflanztag wird am Samstag in der Elsenztalgemeinde abgehalten. Ab 8.30 Uhr wird unter Beteiligung von FC Victoria, Liederkranz, Obst- und Gartenbauverein sowie CDU-Ortsverband ein Beet im Paul-Linke-Weg mit rund 2000 insektenfreundlichen Blühstauden bepflanzt.

Dossenheim

> Dekorationen zu Halloween bastelt die DJK mit Kindern und Jugendlichen am Samstag von 11 bis 13 Uhr. Im DJK-Raum, Am Sportplatz 3, werden unter anderem Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt. Anmeldung erforderlich und bei Restplätzen möglich per E-Mail an die Adresse sportjugend@djk-dossenheim.de

> Ein Instrumentenkarussell bietet die Pfarrmusik am Sonntag um 15 Uhr im Augustinusheim in der Wilhemstraße 43 an. Nach einem Auftritt des Orchesters können Interessierte jeden Alters die Instrumente der Formation kennenlernen und ausprobieren – egal ob Schlagzeug, Blechblas- oder Holzblasinstrument. Für Verpflegung ist ebenso gesorgt.

> Zur Ausstellung "Drucksachen" lädt die Galerie Julia Philippi am Sonntag in ihre Räume am Rathausplatz 12. Die Werkschau mit Holzschnitten der anwesenden Martina Geist wird um 12 Uhr mit einer Einführung von Dorit Schäfer von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe eröffnet. Danach ist die Ausstellung bis zum 21. Dezember jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

> Zum gemeinsamen Heckenschnitt rund um den Garten der katholischen Kirche lädt der katholische Männerkreis am Samstag. Freiwillige Helfer sind ab 9 Uhr gerne gesehen.

> Ein musikalischer Abendgottesdienst wird am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche gefeiert. Hierbei tritt der evangelische Kirchenchor auf.

Eppelheim

> Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins findet an diesem Wochenende auf dem Vereinsgelände in der Herrmann-Wittmann-Straße statt. Samstags von 14 bis 18 und sonntags von 10 bis 16 Uhr werden die Rassenhühner ausgestellt und es gibt warme wie kalte Verpflegung.

> Ein Zeichenkurs mit Comic-Schwerpunkt hätte am Sonntag in der Stadtbibliothek stattfinden sollen. Wie bereits beim Ursprungstermin im Sommer fällt dieser aus Krankheitsgründen aus und soll im Frühjahr nachgeholt werden.

> Musik in der Josephskirche von der Renaissance bis zur Romantik gibt es am Sonntag um 17 Uhr zu hören. Die Konzertreihe steht diesmal unter dem Motto "Wie Melodien zieht es mir…”. Tenor Gerhard Schramm und Rachel Kelz an der Harfe führen bei freiem Eintritt Werke von Schubert, Brahms und Franck auf.

> Zum Sonntag im Franziskushof lädt die KFD Eppelheim um 11.30 Uhr in die Blumenstraße 33. Im dortigen Gemeindehaus stehen dann der traditionelle Pfälzer Teller und vegetarische Alternativen bereit.

Heiligkreuzsteinach

> "Hilsemer und Lampehemer Kerwe" feiern die Heiligkreuzsteinacher an diesem Wochenende. Im Ortsteil Lampenhain ist der Beginn der Kirchweih wie berichtet am heutigen Freitag um 18.45 Uhr mit der Ausgrabung samt Umzug und anschließendem Freudenfest am alten Rathaus. Treffpunkt ist hierfür bei Willi Daub im Dellenweg. Dort startet auch am Sonntag um 13.45 Uhr der Kerweumzug samt Begleitung durch den Musikverein Heiligkreuzsteinach. Im Ortsteil Hilsenhain wird die Kerwe am Sonntag in und rund um das Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Dort startet der Kerwebetrieb mit Karussell sowie Speisen und Getränken um 11 Uhr. Um 15 Uhr verlesen Kerwepfarrer Jakob und Mundschenk Tim die Kerwerede.

> Ein Konzertabend mit vielen Chören führt der Männergesangverein (MGV) Eiterbach am Samstag um 18 Uhr in der Steinachtalhalle auf. Sowohl die Frauen- als auch die Männergruppe sowie weitere befreundete Chöre aus der Region führen Stücke aus ihrem bunt gemischten Repertoire auf.

> Eine naturwissenschaftliche Wanderung unternimmt die Ortsgruppe Heiligkreuzsteinach des Odenwaldklubs am Sonntag. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Karl-Brand-Platz, ehe am Wanderparkplatz Potsdamer Platz unter Führung von Markus Sonnberger die Wanderung gen Schriesheim mit Suche nach Mineralien und Pilzen beginnt.

Leimen

> Sein Herbstfest feiert der Kaninchen- und Geflügelzuchtverein St. Ilgen am Wochenende auf seinem Vereinsgelände am Fischwasser 2. Samstags sowie sonntags warten auf die Besucher ab 11 Uhr unter anderem frittierte Hähnchen und Krustenbraten.

Lobbach

> Loffelder Kerwe wird im Ortsteil Lobenfeld von heute an fünf Tage lang gefeiert. Am Freitagabend steht wie berichtet um 20 Uhr die Kerweeröffnung samt Fassbieranstich im Stadl der Klosterkirche an. Ab Samstag ziehen die Feierlichkeiten in und an die Maienbachhalle weiter, wo auch ein Vergnügungspark wartet. Dort wird um 18.30 Uhr das Herbstfest gefeiert, wo die SG Lobenfeld samt Förderverein zum Kerwetanz und bayerischen Schmankerln in die Maienbachhalle laden. Ab 20 Uhr spielt dort bei Eintritt und Barbetrieb der Musikverein. Sonntags steigt um 13.30 der Kerweumzug durch den Ort, ehe die Kerwepredigt vor der Maienbachhalle verlesen wird. In der Halle gibt es eine Tombola und Bewirtung durch die Vereine. Der Kerwemontag ist kulinarisch geprägt mit Frühschoppen ab 10.30, Knöchelessen ab 11.30 und Bewirtung bis 17.30 Uhr in der Maienbachhalle. Der Familien-Dienstag bietet ab 14 Uhr Vergünstigungen beim Vergnügungspark und um 20 Uhr den Trauerzug als Abschluss mit Schlumpelverbrennung am Loury-Platz.

> Ein liturgischer Gottesdienst wird am Sonntag um 19 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld begangen. Er wird von Jörg Neijenhuis als Abt des Konvents geleitet und beinhaltet Lieder, Psalme und Wechselgesänge.

Mauer

> Die Mauermer Kerwe sorgt in der Elsenztalgemeinde für vier Tage Feierei – oder gar fünf Tage, wenn man den internen Start am Freitag um 19 Uhr mit der Stürmung des Rathauses samt "Gefangennahme" des Bürgermeisters und "Einborschtung" durch die Kerweborscht dazu nimmt. Die offizielle Eröffnung des Kerwezelts am Schulzentrum erfolgt am Samstag um 18 Uhr, ehe dort um 19.30 Uhr die "Kerwe-Party" mit den Bands "Basilico con Tabaco" und "Cracked Fire" steigt. Der eigentliche Festzeltbetrieb wird am Schulzentrum dann am Sonntag um 11 Uhr aufgenommen. Auf dem Schlosshofgelände wartet ein Vergnügungspark etwa mit Kinderkarussell und Auto-Scooter. Um 13.30 Uhr stehen mit dem Kerweumzug mit Beginn "Am Bahndamm" samt anschließender Predigt mit Kerwepfarrer Simon Stern am Schulgelände die traditionellen Höhepunkte der Kirchweihe an. Um 15.30 Uhr erfolgt dann im Festzelt der Fassbieranstich mit Bürgermeister John Ehret und dem Musikverein, ab 16 Uhr spielt die Formation "Walde" auf. Der Kerwemontag findet in den örtlichen Gaststätten mittags mit traditionellem Essen und abends mit dem Kerwetanz statt. Am Dienstag wird zum Abschluss der Fete die Kerweschlumpel um 19 Uhr am Sportplatz beerdigt.

> Urzeitgeschichte erfahren können Interessierte am Sonntag um 14 Uhr bei einer öffentlichen Führung des Vereins Homo heidelbergensis. Start des Rundgangs unter dem Titel "Vom Menschen der Urzeit" mit Sylvia Knörr ist am Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4. Stationen sind der Zeitenpfad, die Sandgrube Grafenrain sowie das urgeschichtliche Museum.

Meckesheim

> Ein 6,5 Meter langes Bahnhofsmodell präsentieren die Gemeinde und das örtliche "Eisenbahncomité" am Sonntag von 14 bis 16 Uhr im Stellwerk 2 am Bahnübergang der Zuzenhäuser Straße. Anlass ist die Inbetriebnahme der Odenwaldbahn von Heidelberg über Meckesheim nach Aglasterhausen, die auf den Tag genau vor 160 Jahren als erste Bahnstrecke Nordbadens östlich des Rheintals eröffnet wurde. Jürgen Heß als Vorsteher des Eisenbahncomités und Modellerbauerin Erbauerin Lea Berndt geben Erläuterungen, der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

> Lesehäppchen mit Musik können Besucher der Musik- und Bücherkiste in der Bahnhofstraße 38 am Samstag ab 19 Uhr genießen. Geboten werden an dem Abend im Laden des CVJM Heidelberg literarische, musikalische und kulinarische Häppchen. Anmeldung per E-Mail an buchladen@cvjm-medien.de oder unter Telefon 0 62 26 / 7 86 54 86.

Neckargemünd

> Zwiebelkuchen und neuen Wein bietet die evangelische Kirchengemeinde Dilsberg am Samstag von 11 bis 17 Uhr im Gemeindehaus im Bannholzweg 8 an. Anlass des kleinen Fests ist die Kleidersammlung für Bethel, für die bereits ab 10 Uhr etwa Klamotten, Schuhe und Federbetten abgegeben werden können.

> Das Reparatur-Café hat am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr im Alten Rathaus geöffnet. Dann bieten die Fachleute der Initiative wieder ihre kostenfreien Dienste bei Reparatur und Beratung allerlei kaputter oder funktionsuntüchtiger Gegenstände an – Spenden gerne gesehen.

> Eine Sonderausstellung im Museum im Alten Rathaus in der Hauptstraße 25 wird am Sonntag um 16 Uhr eröffnet. Sie trägt den Titel "Herkunfts- und Sehnsuchtsort: Heidelberger Maler im 19. und 20. Jahrhundert". Bei der Vernissage begrüßt Bürgermeister Frank Volk, Kurator und Kunsthistoriker Benno K. Lehmann führt ein, und die Musikschule Neckargemünd umrahmt die Landschaftsmalereien von Künstlern wie Carl Ludwig Fahrbach, Carl Philipp Fohr oder Adolf Hacker.

> Die Burgruine Dilsberg mit einer Einführung näher kennenlernen können Interessierte am Sonntag um 15 Uhr. Dann startet der etwa einstündige Rundgang am Oberen Burghof. Die Tour bietet neben historischem Wissen und Anekdoten einen Weitblick über das Neckartal.

> Ein Tanztheater wird am Samstag um 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus an der Friedensbrücke aufgeführt. Nach dem gleichnamigen Buch "Mond, Tanz, Magie" illustrieren 40 Tänzerinnen die mystische Macht der Weiblichkeit über die Jahrtausende. Karten gibt es an der Abendkasse, der Erlös der Benefizveranstaltung geht an die Waldpiraten Heidelberg, eine Organisation der Kinderkrebshilfe.

Neckarsteinach

> SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert spricht am Samstag, ab 20 Uhr im Bürgerhaus "Zum Schwanen". Das Vortragsthema des Bundestagsabgeordneten und einstigen Juso-Chefs ist "der ländliche Raum". Dazu laden die fünf SPD-Ortsvereine Neckarsteinach, Schönau, Heiligkreuzsteinach, Hirschhorn und Eberbach im Rahmen ihrer Reihe "Talk an Neckar und Steinach" ein, die in einer Talkrunde jeweils durch den Ortsvereinsvorsitzenden vertreten sind. Debattiert werden sollen die Themen bezahlbarer Wohnraum im Einzugsgebiet von Heidelberg und Mannheim, Leerstände in Innenstädten, ÖPNV sowie die Jugendbeteiligung. Der Eintritt ist frei.

> 500 Jahre Reformation in Neckarsteinach wird am Sonntag mit einem Jubiläumsgottesdienst gefeiert. Dieser steigt um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche.

Nußloch

> Einen Aktionstag auf dem Lindenplatz bietet die Feuerwehr am Samstag ab 14 Uhr. Gezeigt werden "realitätsnahe Übungen verschiedener Einsatzbereiche" wie ein Brandeinsatz und Hilfe nach einem Autounfall. Für Kinder sowie Erwachsene sind auch Mitmach­aktionen geboten, etwa mit Wärmebildkamera im künstlich vernebelten Zelt, Arbeiten mit Hydraulikgeräten oder beim Besichtigen der Feuerwehrfahrzeuge.

Sandhausen

> Ihre Lokalschau feiern die Kleintierzüchter am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände im Lattweg. Neben einem kulinarischen Angebot findet die Vereinsmeisterschaft statt, bei der die Zuchterfolge bei Geflügel und Kaninchen präsentiert werden.

Schönau

> Ein Konzert unter dem Motto "Klein, aber oho", gibt es am Samstag um 19 Uhr im Sängerheim des MGV Liederkranz zu hören. In der dortigen Rahmengartenstraße 12 treten die "Colourful Singers" auf.

Spechbach

> Seinen Tag der Naturheilkunde veranstaltet der Naturheilverein Spechbach am Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Mülle’rschen Scheune in Eschelbronn, Oberstraße 19. Für die Veranstaltung unter dem Motto "Heilung durch Wasser" ist eine Anmeldung nötig per E-Mail an info@viannelie.de oder unter Telefon 01 76 / 53 77 22 95.

Wiesenbach

> Acrylmalerei "Abstract in Farbe" stellt der Heidelberger Künstler Hans-Joachim Jürgens am Samstag um 17 Uhr in der Alten Ziegelei vor. In dem dortigen Museum feiert er an diesem Tag die Vernissage seiner Werkschau, die bis zum 19. November immer samstags ab 16 Uhr zu sehen ist.

Wilhelmsfeld

> Sein Jahreskonzert hatte der Wilhelmsfelder Singkreis für Samstag um 19 Uhr in der evangelischen Kirche geplant. Krankheitsbedingt muss das Konzert nun ausfallen. Das Programm "Von der Renaissance in die Moderne" soll nun im Frühjahr aufgeführt werden.