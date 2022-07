Rauenberg. (seb) 80.000 Euro waren einigen schon zu viel, wegen der allgemeinen Preissteigerungen war aber plötzlich von mindestens 105.000 Euro die Rede. Für einen Feldweg? Auf den niemand angewiesen ist? Das sprengte für Rauenbergs Gemeinderat den Rahmen. Daher entschied man sich einhellig gegen eine aufwendige Sanierung.

Es ging um einen Weg in Malschenberg, der von der Straße Am Hang in Richtung Weinberge führt. Durch Erosion und Rutschungen hatten sich Risse gebildet, man ging aber nicht von einer sonderlich großen Gefahr für Passanten aus. Man war sich einig, dass ohne Weiteres auch andere Wege genutzt werden können und ohnehin überwiegend Fußgänger dort unterwegs seien. Angedacht wurde, statt einer Sanierung den Weg zurückzubauen und einen geschotterten Pfad zu belassen.