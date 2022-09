Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Was bedeutet Geflüchteten "Ankommen in Deutschland"? Dieser Frage geht der Film "Wir sind jetzt da. Eine Geschichte des Ankommens in Deutschland" nach, der am Sonntag während einer Matinee auch im Olympia-Kino gezeigt wurde. In dem Dokumentarfilm der Filmemache Ronja und Nicklas von Wurmb-Seibel erzählen sieben Protagonisten von