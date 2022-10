"Mein Sohn hat es morgens früher so gut wie immer geschafft, direkt vom 723er-Bus in die Bahn umzusteigen", berichtet eine Nußlocherin, deren Kinder ein Heidelberger Gymnasium besuchen. Anders in diesem Schuljahr. "Die Bahnen der Linie 23 sind aktuell extrem kurz, sodass oft schon an der Endhaltestelle Friedhof nicht alle Leute einsteigen können", berichtet sie weiter. Spätestens am Leimener Kurpfalz-Centrum oder kurz darauf am Georgi-Marktplatz gehe gar nichts mehr. "Selbst in die Folgebahn ist ein Zustieg oft nur mit viel Gedrängel möglich", so die Nußlocherin. Eines Morgens seien um kurz nach 7 Uhr an die 150 Personen von der Straßenbahn stehen gelassen worden.

Das Minus an Platz sorgt für ein Plus an Frust – und zuletzt immer wieder dafür, dass Bahnnutzer etwa beim Umstieg vom Bus 723 aus Wiesloch in die Straßenbahnlinie 23 nach Heidelberg am Leimener Friedhof im wahrsten Sinne des Wortes stehen gelassen werden. Die RNV räumt die Problematik ein, nennt Lieferschwierigkeiten als Ursache und gibt wenig Hoffnung auf kurzfristige Besserung.

Nußloch/Leimen. (bmi) Bus- und Bahnfahren zu Stoßzeiten – das ist zugegebenermaßen für kaum einen Pendler vergnügungssteuerpflichtig. Derzeit ist der Ärger bei Schülern und Arbeitnehmern aus Wiesloch, Nußloch und Leimen aber besonders groß. Der Grund: Die Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) fallen derzeit häufig kürzer aus als gewohnt.

Der RNV ist "die aktuell vorherrschende Kapazitäts- und damit die Belegungsproblematik grundsätzlich bekannt", wie deren Sprecher Moritz Feier auf RNZ-Nachfrage erklärt. Und weiter: "Es kam tatsächlich in der letzten Zeit leider immer wieder zu überbesetzten Bahnen oder sogar dazu, dass Fahrgäste nicht befördert werden konnten." Das geschilderte Ausmaß könne er nicht bestätigen.

RNV-Sprecher Feier betont, dass auch auf der Linie 23 insbesondere im Morgenverkehr bei großem Fahrgastaufkommen möglichst große Bahnen eingesetzt werden. Zusätzliche Fahrzeuge könne man nicht einsetzen: "Aktuell haben wir praktisch alle verfügbaren Bahnen im Einsatz." Derzeit würden deutlich mehr RNV-Fahrzeuge als üblich auf – meist routinemäßige – Reparaturen warten. "Hintergrund sind die akut gestörten Lieferketten und damit die Lieferverzögerungen für Ersatzteile unserer Fahrzeuge", erklärt Feier. Der Ersatzteilmangel betreffe alle Verkehrsunternehmen in Deutschland. Die RNV wolle zur Vermeidung weiterer Überbelegungen "den Fahrzeugklarstand schnellstmöglich" erhöhen. Feier: "Bis dahin können wir leider nur kleinere Optimierungen vornehmen."

"Die nur in Heidelberg verkehrende Linie 24 ist lang und leer, die 23 größtenteils kurz", zeigt die eingangs erwähnte Nußlocherin Unverständnis. Mit den nun verkürzten Bahnen könnten die Massen an Schülern aus Wiesloch, Nußloch, Leimen und dem Heidelberger Süden nicht transportiert werden. Dazu sagt der RNV-Sprecher: "Jedes Fahrzeug, das wir auf einer Linie zusätzlich einsetzen, muss an anderer Stelle abgezogen werden." Er nennt die Situation für die Kunden "alles andere als zufriedenstellend". Man setze alles daran, dies zu verbessern. "Die Lehrer interessiert nicht, ob die Schüler aus eigenem Verschulden zu spät sind oder wegen der Bahn", berichtet die besorgte Mutter von reihenweise Klassenbucheinträgen.