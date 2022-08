Nußloch. (cm) Nicht weit hatte es die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu ihrem dritten Einsatz innerhalb von nur zwei Tagen: Ausgerechnet direkt vor dem Gerätehaus waren zwei Autos zusammengestoßen. Die Insassen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte sich der Unfall am Freitag gegen 16.40 Uhr in der Massengasse ereignet. Eine 86-Jährige