Die RNZ hat beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nachgefragt, bei dem das "Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz" sitzt. Sprecherin Silke Hartmann erklärt zunächst, dass vor dem 22. März 2010 errichtete und in Betrieb genommene "Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe" nur weiterbetrieben werden dürfen, wenn bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden.

Und hier gibt es ein Problem: Inzwischen ist nämlich vorgeschrieben, dass der Schornstein das höchste Dachfenster am eigenen Gebäude und an Nachbarhäusern im Umkreis von 15 Metern um mindestens einen Meter überragen muss. Im Nußlocher Oderweg ist dies nicht so einfach, denn dieser liegt am Hang. "Wenn ich aus meiner Küche schaue, blicke ich auf die Kellerfenster des Nachbarhauses", verdeutlicht Heike Pelikan. Kurzum: Ihr Schornstein müsste um sage und schreibe fünf Meter verlängert werden, was aber technisch nicht machbar ist – oder nur mit sehr großem Aufwand. Das habe ihr ein Kaminbauer bestätigt. "Unser Schornsteinfeger hat überall nachgefragt, aber es gibt wohl keine Lösung", erfuhr Familie Pelikan und konnte es kaum glauben. "Und es geht wohl vielen so in unserer dicht bebauten Region."

> Die Bundesimmissionsschutzverordnung und die darin enthaltenen Anforderungen an "Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe" sollen generell dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen dienen, wie Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, erläutert. Durch die Einhaltung der Vorgaben werde der gesundheitliche Schutz der Menschen unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Staubemissionen aus kleinen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie Holz deutlich sinken. "Gleichzeitig wird erreicht, dass Geruchsbelästigungen, die vermehrt zu Nachbarschaftsbeschwerden führen, spürbar vermindert werden", so Hartmann. "Die – für sich gesehen – zwar geringen Immissionsbeiträge einer einzelnen Feststofffeuerungsanlage und insbesondere einer Einzelraumfeuerungsanlage tragen in der Summe aber, unter anderem bedingt durch den weiträumigen Transport der Schadstoffe, zu erheblichen Feinstaubbelastungen in der Fläche bei." Auch im ländlichen Raum könne die Verwendung von Festbrennstoffen in Feuerungsanlagen, abhängig von örtlichen und geografischen Bedingungen, zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. cm

Doch der Reihe nach: Bereits vor einigen Jahren ist die Betriebsgenehmigung für ihren Kachelofen aus den 80er Jahren ausgelaufen, berichtet Heike Pelikan, die seit 40 Jahren mit ihrer Familie im Nußlocher Oderweg lebt. In solchen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es wird ein neuer Einsatz für den Kachelofen installiert oder eine spezielle Filteranlage eingebaut. Damit müsste es doch getan sein – dachte sich auch Familie Pelikan. Doch weit gefehlt: Denn die neue Betriebsgenehmigung führe auch dazu, dass die gesamte Feuerungsanlage neu bewertet werde, so Heike Pelikan.

Nußloch. "Wir alle sollen Gas sparen, aber man lässt uns nicht." Heike und Rudi Pelikan verstehen die Welt nicht mehr. Wie so viele Menschen in der Region, möchte auch die Nußlocher Familie gerne mehr mit Holz heizen, um einen Beitrag in der Energiekrise zu leisten und auch Geld zu sparen. Dafür muss sie ihren zuletzt nicht mehr genutzten Kachelofen wieder in Betrieb nehmen. "Wir könnten unsere ganze Wohnung mit Holz heizen und bräuchten Gas nur noch für die Erwärmung von Brauchwasser, aber wir dürfen es nicht und müssten sogar eine Strafe zahlen, wenn wir es trotzdem tun." Der Knackpunkt: die Bundesimmissionsschutzverordnung.

Von Christoph Moll

Nußloch. "Wir alle sollen Gas sparen, aber man lässt uns nicht." Heike und Rudi Pelikan verstehen die Welt nicht mehr. Wie so viele Menschen in der Region, möchte auch die Nußlocher Familie gerne mehr mit Holz heizen, um einen Beitrag in der Energiekrise zu leisten und auch Geld zu sparen. Dafür muss sie ihren zuletzt nicht mehr genutzten Kachelofen wieder in Betrieb nehmen. "Wir könnten unsere ganze Wohnung mit Holz heizen und bräuchten Gas nur noch für die Erwärmung von Brauchwasser, aber wir dürfen es nicht und müssten sogar eine Strafe zahlen, wenn wir es trotzdem tun." Der Knackpunkt: die Bundesimmissionsschutzverordnung.

Doch der Reihe nach: Bereits vor einigen Jahren ist die Betriebsgenehmigung für ihren Kachelofen aus den 80er Jahren ausgelaufen, berichtet Heike Pelikan, die seit 40 Jahren mit ihrer Familie im Nußlocher Oderweg lebt. In solchen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder es wird ein neuer Einsatz für den Kachelofen installiert oder eine spezielle Filteranlage eingebaut. Damit müsste es doch getan sein – dachte sich auch Familie Pelikan. Doch weit gefehlt: Denn die neue Betriebsgenehmigung führe auch dazu, dass die gesamte Feuerungsanlage neu bewertet werde, so Heike Pelikan.

Hintergrund > Die Bundesimmissionsschutzverordnung und die darin enthaltenen Anforderungen an "Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe" sollen generell dem Schutz der Allgemeinheit [+] Lesen Sie mehr > Die Bundesimmissionsschutzverordnung und die darin enthaltenen Anforderungen an "Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe" sollen generell dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen dienen, wie Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, erläutert. Durch die Einhaltung der Vorgaben werde der gesundheitliche Schutz der Menschen unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Staubemissionen aus kleinen Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie Holz deutlich sinken. "Gleichzeitig wird erreicht, dass Geruchsbelästigungen, die vermehrt zu Nachbarschaftsbeschwerden führen, spürbar vermindert werden", so Hartmann. "Die – für sich gesehen – zwar geringen Immissionsbeiträge einer einzelnen Feststofffeuerungsanlage und insbesondere einer Einzelraumfeuerungsanlage tragen in der Summe aber, unter anderem bedingt durch den weiträumigen Transport der Schadstoffe, zu erheblichen Feinstaubbelastungen in der Fläche bei." Auch im ländlichen Raum könne die Verwendung von Festbrennstoffen in Feuerungsanlagen, abhängig von örtlichen und geografischen Bedingungen, zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. cm [-] Weniger anzeigen

Und hier gibt es ein Problem: Inzwischen ist nämlich vorgeschrieben, dass der Schornstein das höchste Dachfenster am eigenen Gebäude und an Nachbarhäusern im Umkreis von 15 Metern um mindestens einen Meter überragen muss. Im Nußlocher Oderweg ist dies nicht so einfach, denn dieser liegt am Hang. "Wenn ich aus meiner Küche schaue, blicke ich auf die Kellerfenster des Nachbarhauses", verdeutlicht Heike Pelikan. Kurzum: Ihr Schornstein müsste um sage und schreibe fünf Meter verlängert werden, was aber technisch nicht machbar ist – oder nur mit sehr großem Aufwand. Das habe ihr ein Kaminbauer bestätigt. "Unser Schornsteinfeger hat überall nachgefragt, aber es gibt wohl keine Lösung", erfuhr Familie Pelikan und konnte es kaum glauben. "Und es geht wohl vielen so in unserer dicht bebauten Region."

Die RNZ hat beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nachgefragt, bei dem das "Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz" sitzt. Sprecherin Silke Hartmann erklärt zunächst, dass vor dem 22. März 2010 errichtete und in Betrieb genommene "Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe" nur weiterbetrieben werden dürfen, wenn bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden.

Ausnahmen könnten zugelassen werden, es sei stets eine Einzelfallprüfung durchzuführen. Ausnahmen seien aber nur zulässig, wenn es sich um einen Einzelfall handelt, besondere Umstände vorliegen, durch einen "unangemessenen nicht verhältnismäßigen Aufwand oder in sonstiger Weise eine unbillige Härte resultieren" und keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu befürchten sind. "Eine unbillige Härte wegen Unverhältnismäßigkeit der Aufwendungen kann dann vorliegen, wenn beispielsweise die Feuerungsanlage nur noch kurzfristig betrieben werden soll oder wenn die Anforderungen der Verordnung in nur sehr geringem Grade verfehlt werden", so Hartmann. All das ist im Nußlocher Oderweg nicht der Fall.

"Der Weiterbetrieb einer Feststofffeuerungsanlage wird keinesfalls gänzlich verwehrt", betont Hartmann jedoch. "Allerdings schreibt der Gesetzgeber dann zwingend vor, die Anlage gemäß dem Stand der Technik nachzurüsten."

Heike und Rudi Pelikan würden gerne einen Beitrag in der Energiekrise leisten. Foto: Alex

Die Verordnung – und das ist der Knackpunkt im Nußlocher Oderweg – schreibe auch vor, dass "die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe" in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens einen Meter überragen müssen, bestätigt Hartmann. "Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung, betreffend der Schornsteinhöhe, ganz klar definiert", so die Sprecherin weiter. "Eine Unzumutbarkeit im wirtschaftlichen Sinne allein kann eine Ausnahme nicht rechtfertigen." Andernfalls müsste in einer Vielzahl von Fällen das gesamtgesellschaftliche gesundheitliche Interesse hinter dem Interesse der jeweiligen Betreiber von Feststofföfen "zurückstehen".

Für die Familie Pelikan heißt dies nun: Sie wird ihren Kachelofen künftig nicht mehr in Betrieb nehmen dürfen, obwohl dessen Befeuerung zur Einsparung von Gas beitragen würde ...