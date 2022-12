Meckesheim. (lew) Geschlossen hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegen die Umnutzung eines Büroraums in eine Spielhalle ausgesprochen. Beantragt worden war diese in der Dieselstraße 6. Wie Bauamtsleiter Andreas Fritz ausführte, sah der Antrag die Aufstellung von zwölf Geldspielautomaten vor. Die Betriebszeiten sollten – auch an Sonn- und Feiertagen – von 6 Uhr bis Mitternacht

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen