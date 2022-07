Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. Einige Schaulustige kamen am Straßenrand aus dem Staunen nicht mehr heraus: Mit einem Kran wurde ein abgedeckter Holzkomplex in die Luft gehievt, dann auf dem Boden platziert und später dort verankert. Damit steht am Loury-Platz, wo das Schauspiel sich ereignete, nun buchstäblich die Voraussetzung für einen neuen Einkaufsmarkt in der