Die Pressestelle des für Neckarsteinach verantwortlichen Polizeipräsidiums Südhessen konnte am Montag jedoch keine Angaben zu dem Unfall machen. Ein Sprecher verwies an den eingangs genannten Polizeiposten, wo ein Beamter nun berichtete: "Wir gehen davon aus, dass die Aussage über die angebliche Fahrerin eher eine Schutzbehauptung ist." Man habe Spuren im Auto gesichert, die Rückschlüsse auf die zum Zeitpunkt des Unfalls fahrende Person zuließen: "Es wurde Blut am Airbag und an der Windschutzscheibe gefunden." Zudem habe einer der beiden Männer eine Platzwunde am Kopf davongetragen, nachdem dieser gegen die Scheibe geschlagen sei. Nun würden diese Blutspuren mit der DNA der beiden Männer abgeglichen; ein Ergebnis sei erst in mehreren Wochen zu erwarten.

Der VW fuhr wie berichtet am Samstag gegen 22.20 Uhr von Schönau kommend auf der Schönauer Straße in Richtung Neckarsteinach, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Pfeiler der Bahnunterführung kollidierte. Tempo 30 ist hier erlaubt. Die Polizei berichtete von zwei schwer verletzten männlichen Insassen. Diese hätten den Namen einer Frau genannt, die nach deren Aussage gefahren sei. Eine solche sei kurz nach dem Unfall aber nicht anwesend gewesen.

Neckarsteinach. (luw) Wer fuhr den weißen VW Golf am Samstagabend mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" in der Schönauer Straße gegen den Pfeiler einer Unterführung? Wer ist damit für die schweren Verletzungen der beiden Männer verantwortlich, die definitiv im Auto saßen? (vgl. RNZ von Montag) Mit 100-prozentiger Sicherheit kann die Polizei diese Fragen auch drei Tage nach dem Unfall noch nicht beantworten. Doch es besteht der Verdacht, dass – anders als von den zwei Verletzten behauptet – keine Frau am Steuer saß, sondern einer der beiden Männer. Das war nun auf Nachfrage vom zuständigen Polizeiposten in Wald-Michelbach zu erfahren.

Update: Dienstag, 2. August 2022, 19.30 Uhr

Hat eine Frau das Unfallauto gefahren?

Neckarsteinach. (luw) Ein laut Polizeisprecher "nicht alltäglicher Unfall" hat sich am Samstagabend in der Schönauer Straße ereignet. Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt. Derzeit ermittelt die Polizei, ob eine Frau das Auto gefahren hatte – dies sagten die beiden Männer gegenüber den Beamten aus, wie ein Sprecher auf RNZ-Anfrage erklärte.

Laut Polizei fuhr ein VW gegen 22.20 Uhr von Schönau kommend in Richtung der Vierburgenstadt "wohl deutlich zu schnell", als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Pfeiler einer Bahnunterführung kollidierte. Hier sei offiziell Tempo 30 erlaubt. "Die beiden Männer sagten, dass eine Frau gefahren sei", so der Sprecher. Jedoch habe man vor Ort nirgends eine Person gesehen, auf die die Beschreibung zutreffe. Die Männer hätten einen Namen genannt, der nun überprüft werde. Dem Duo wurden wegen des Verdachts auf Drogen- oder Alkoholeinfluss Blutproben entnommen.

Die Feuerwehr kam im Anschluss an ihren Brandsicherheitsdienst beim Feuerwerk zum "Tag des Gastes" an die Unfallstelle. Dort sicherte sie diese ab und leuchtete sie aus, wie Stadtbrandinspektor Sven Schmitt berichtete.