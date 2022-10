Neckarsteinach. (cm) Herold Pfeifer gefällt, was aus der "Unglücks-Eiche" geworden ist: "Das ist eine tolle Sache", sagt er. Was dem Bürgermeister aber gar nicht gefällt: Auch acht Monate nach dem Sturz der Eiche auf zahlreiche Gräber auf dem Friedhof der Vierburgenstadt ist die Frage noch immer unbeantwortet, wer für die Schäden aufkommt. Der Streit um die Zuständigkeit zwischen dem Landratsamt des hessischen Kreises Bergstraße in Heppenheim und der Stadt Neckarsteinach geht weiter. Der Knackpunkt: Der Baum stand auf städtischem Grund, doch um die Pflege des Naturdenkmals kümmerte sich das Landratsamt.

Rückblick: Im Februar war bei einem Sturm eine riesige und über 160 Jahre alte Eiche auf dem Friedhof der Vierburgenstadt umgestürzt und hatte zahlreiche Gräber zerstört. Grabsteine fielen um, Einfassungen wurden zertrümmert, Blumen herausgerissen: Der umgefallene Baum hatte eine Schneise der Verwüstung auf dem Friedhof hinterlassen. Drohnenaufnahmen zeigten, dass 59 Gräber getroffen wurden, etwa 20 davon schwer. Bürgermeister Herold Pfeifer hatte damals berichtet, dass der Baum mit rund 1,30 Meter dickem Stamm von einem beauftragten Baumkontrolleur erst "frisch geprüft" worden sei. Es sollte geklärt werden, ob die Haftpflichtversicherung der Stadt oder jene des Landkreises Bergstraße für die Schäden aufkommen müsse. Dieser sei für die Pflege zuständig gewesen, da es sich bei der alten Eiche um ein Naturdenkmal handelte. Seither wird über die Regulierung des Schadens gestritten. Es könnte nach wie vor passieren, dass die Besitzer der Gräber auf vier- bis fünfstelligen Beträgen sitzen bleiben.

Nach wie vor seien "die erforderlichen Abstimmungen" noch nicht abgeschlossen, erklärte Landratsamt-Sprecherin Cornelia von Poser nun auf RNZ-Nachfrage. "Juristische beziehungsweise versicherungstechnische Prüf-Vorgänge" würden noch laufen.

Auch Bürgermeister Herold Pfeifer spricht von einem "laufenden Verfahren". Nach wie vor argumentiere die Versicherung des Landratsamtes – übrigens dieselbe wie die der Stadt – mit einem Extremwetterereignis, bei dem man nicht in der Haftung sei. Pfeifer will die Besitzer der betroffenen Gräber noch in diesem Jahr zu einem Gespräch einladen. Einige von ihnen hätten die Grabstellen inzwischen auf eigene Kosten wieder herrichten lassen. "Ich bin nach wie vor auf der Suche nach einer Lösung, die den Bürgern hilft", betont der Rathauschef. "Es ist nicht einfach, aber ich gebe nicht auf."

Die Stadt hatte nach dem Sturz der Eiche Betroffene zunächst an das Landratsamt verwiesen. Dort sollten sie Kostenvoranschläge eines Steinmetzes für die Wiederherstellung der Gräber einreichen, die das Landratsamt wiederum an seine Versicherung weitergeben wollte. Doch diese lehnte die Ansprüche ab.