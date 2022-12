Neckargemünd/Neckarsteinach. (bmi) Am Samstag kommt das Christkind auch in die Region Heidelberg – und dazu ein kleines Hochwasser auf den Neckar. Dieses ist zumindest zu erwarten, wenn die Prognose der "Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg" von Donnerstagabend in Erfüllung geht. Diese sagt für Gundelsheim – die nächste Messstation flussaufwärts – für Heiligabend einen Höchststand von 3,65 bis maximal 3,90 Meter voraus.

In Neckarsteinach wird bereits ab einem Pegel von 2,60 Meter in Gundelsheim der kleine Lauer überflutet. Diese Marke soll in der Nacht auf Samstag überschritten werden. Der große Lauer stünde bereits ab 3,40 Meter in Gundelsheim mit etwa vier Stunden Verzögerung unter Wasser.

Neckargemünd könnte dagegen – zumindest von größeren – Überflutungen und Sperrungen verschont bleiben: Hier herrscht erst ab einem Pegelstand von 4,50 Meter in Gundelsheim "Land unter" – und kritisch wird es ab etwa sechs Metern. "Vorsicht, es ist mit Überflutungsgefahr auf den Leinpfaden in Neckargemünd und Kleingemünd zu rechnen", warnt dennoch die Stadt, die betont: Der städtische Krisenstab beobachte die Situation und veranlasse soweit nötig Sperrungen.