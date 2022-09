Neckargemünd. (nah) André Assmann, Technischer Direktor im Fachbüro Geomer GmbH, räumte mit einem Irrtum auf, dem immerhin 80 Prozent der Bevölkerung aufsitzen, wenn es um die Verantwortlichkeit geht: Nicht die Feuerwehr und auch nicht die Gemeinde sind für den Schutz von Gebäuden verantwortlich, sondern der Eigentümer selbst. Wer weiß, dass sich sein Haus in einer Mulde, an einem Hang oder in einem immer wieder von Hochwasser betroffenen Bereich befindet, müsse selbst Vorkehrung treffen. Inwieweit ein Gebäude etwa von Starkregengefahr betroffen ist, kann auf entsprechenden Karten unter www.starkregengefahr.de oder bei der jeweiligen Kommune selbst in Erfahrung gebracht werden.

Neben der Vorkehr durch eine entsprechende Versicherung kann man direkt auch am Haus oder am Anwesen Maßnahmen ergreifen, etwa indem Flächen entsiegelt werden, Dachbegrünung oder der Einbau von Zisternen erfolgen. Auch der Einbau von Rückstauklappen, das Erhöhen von Hauseingängen, wasserdichte Fenster und Türen oder mobile Systeme wie Klappschotte oder Schutztore verhinderten Schlimmeres. Assmann gab auch Verhaltenstipps für Gefahrensituationen. Bei eindringendem Wasser etwa solle man nicht mehr den Keller oder Tiefgaragen aufsuchen. Sofern noch möglich ist der Strom abzuschalten. Man soll obere Stockwerke aufsuchen. Schon ab einer Wasserhöhe von 15 Zentimeter kann eine Tür nicht mehr geöffnet werden. Dringend sei davon abzuraten, mit dem Auto wegzufahren, da Straßen und Unterführungen womöglich auch schon geflutet sind.