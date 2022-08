Neckargemünd-Dilsbergerhof. (luw) Insgesamt über 200 Einsatzkräfte hatte der verheerende Großbrand auf einem Aussiedlerhof auf den Plan gerufen. Nicht nur Feuerwehren aus der gesamten Region waren an den gut einen Tag dauernden Löscharbeiten vergangene Woche beteiligt, sondern unter anderem auch THW-Einheiten aus Eberbach, Sinsheim, Ladenburg und Mannheim. Nun wandte sich Andreas Erles an die RNZ: Sein Sohn lebte mit Frau und zwei Kindern auf dem Hof in einem Anbau, der infolge des Feuers unbewohnbar ist. Erles bedankt sich ausdrücklich bei allen beteiligten Helfern.

"Am 4. August fiel ein großer Teil unseres Aussiedlerhofs den Flammen zum Opfer", schreibt der 55-jährige Eigentümer des Hofs. "Ohne den fantastischen und strukturierten Einsatz von unzähligen Feuerwehren, THW-Abteilungen, Rettungsdiensten und Polizei wäre der Schaden allerdings noch viel größer ausgefallen." Erles lobt das "sehr schnelle und strukturierte" Eingreifen der Einsatzkräfte. "Auch alle nachfolgenden Einheiten wurden perfekt durch den Führungsstab koordiniert und den beengten Platzverhältnissen entsprechend eingesetzt", so Erles. Er betont, dass "dieser kräftezehrende Einsatz über insgesamt 27 Stunden ging und allen Helfern das Äußerste abverlangte".

Zudem beschreibt er den Einsatz der Kriminalpolizei als "zielführend, aber auch der psychischen Lage der Betroffenen angepasst". Sein Dank gehe auch an Bürgermeister Frank Volk und den Dilsberger Ortsvorsteher Karlheinz Streib, "die sich unmittelbar und dauernd vor Ort über die Lage informiert und Hilfe angeboten haben". Und nicht zuletzt zeigt sich Erles dankbar für die vielen freiwilligen Helfer, die ihm und seiner Familie nach dem Einsatz "spontan und unkompliziert" beim Aufräumen zur Seite gestanden hätten.

Der Neckargemünder Kommandant und Einsatzleiter Dirk Weinmann hatte am Tag des Brandes gegenüber der RNZ erklärt, dass man bewusst nicht nur Kräfte aus der unmittelbaren Umgebung alarmiert habe, sondern etwa auch Wehren aus Sandhausen, Eppelheim und Dossenheim: "Wir wollten nicht über den gesamten Tag alles hier aus der Ecke abziehen, damit man auch für weitere mögliche Alarmierungen einsatzbereit war." Tatsächlich brannte es bekanntlich mittags – rund zwölf Stunden nach dem Alarm und noch während des Einsatzes in Dilsbergerhof – bei der Bammentaler Firma Mauser: Hierhin vom Großbrand abgezogen wurden unter anderem Einsatzkräfte aus Meckesheim und Sandhausen.

Das Feuer auf dem Aussiedlerhof verursachte laut Polizei einen Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache war am Donnerstag noch nicht bekannt.