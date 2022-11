Neckargemünd. (nah) Auch wenn in diesem Jahr beim Bohrermarkt einiges anders lief, weil eben kein Festzelt aufgestellt wurde, wollte man doch nicht auf eine Eröffnung mit Fassbieranstich verzichten. Tilmann Werner von der Dachsenfranz-Biermanufaktur Zuzenhausen hatte das Fass gestellt und assistierte auch dem Bürgermeister beim Anstich. Gemeinderäte, Ortsvorsteherin Lillianne Linier die beiden Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser, Andreas Erles sowie Ortschaftsräte waren am Freitagabend gekommen, ebenso Vereinsvertreter und Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte.

Sie stießen mit Bürgermeister Frank Volk auf das Wiedererstehen des Bohrermarkts nach Corona-Pause an. Doch der vom Rathauschef tapfer und mit Schmackes eingeschlagene Zapfhahn hielt dem Druck des Bierfasses nicht stand – Tilmann Werner hatte alle Mühe, den Bierfluss zu stoppen. Das ging am besten, indem das Fass in die Horizontale gebracht wurde. Bürgermeister Volk setzte erneut an, und jetzt saß der Zapfhahn bombenfest. Nun musste aber der Druck im Fass erhöht werden, damit das Bier auch wirklich die Becher füllte, was wiederum viel Schaum zur Folge hatte. Aber egal, Hauptsache es mundete – und das tat es, wie vielstimmig zu vernehmen war.

In Ermangelung einer musikalischen Umrahmung, der drei Böllerschüsse zur Markteröffnung oder eines gemütlichen Beisammenseins wie es im Festzelt möglich war, ersetzte nun zumindest die unerwartet verlaufende Bierzeremonie das fehlende Beiprogramm. Bürgermeister Frank Volk hatte herzlich zum Bohrermarkt begrüßt, zu dem Neckargemünder Traditionsfest, das man 2020 und 2021 doch vermisst hatte. Ein herzlicher Dank galt den ehrenamtlichen Hilfsdiensten, der Freiwilligen Feuerwehr, dem DLRG, dem DRK und dem THW, die mit ihrer Anwesenheit und Bereitschaft das Abhalten des Festes auf den Plätzen zwischen Neckar und Elsenz ermöglichten.

Die Geräuschkulisse während des Fassanstichs reichte vom Gekreische der Fahrgeschäft-Fahrgäste bis zum Gehupe der Auto-Scooter. Klar, dass der Bürgermeister da trotz Mikrofon nicht ganz so gut zu verstehen war. Organisatorin Celina Pauli von der Stadtverwaltung entwarf den Stellplan für Stände sowie Fahrgeschäfte. Wegen des Platzgefälles seien manche Positionsideen nicht umsetzbar. Fahrgeschäfte können nur bedingt aufgeständert werden – sonst nimmt der TÜV sie nicht ab. Die Rathausmitarbeiterin hatte wegen des Festzeltwegfalls auf die somit größere Freifläche mehr ...