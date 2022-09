Gegen 7.30 Uhr fiel den Technischen Diensten der Stadt am Donnerstag auf, dass sich die Wiesenbacher Straße auf Höhe der Sparkasse in der Mitte der Fahrbahn "trichterförmig abgesenkt" hatte, wie ein Sprecher der Stadt berichtet. Danach sei der Kanal mit einer Kamera befahren worden. Ergebnis: "sichere Überfahrten" für den Verkehr bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Folglich wurde die Straße gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig – also über Wiesenbach – zu umfahren. Fußgänger können

Es war am vergangenen Donnerstag gegen 7.30 Uhr, als den Technischen Diensten der nicht alltägliche Schaden auffiel: Die Wiesenbacher Straße auf Höhe der Sparkasse hatte sich in der Mitte "trichterförmig abgesenkt". Nun erklärte die Verwaltung, dass eine unterirdische Leitung, die Abwasser in den Kanalschacht einleitet, teilweise abgebrochen war. Die Ursache lasse sich nicht zu 100-prozentiger Sicherheit feststellen; man ging jedenfalls davon aus, dass sich das Erdreich infolge der zurückliegenden Dürrewochen zusammengezogen haben könnte und sich so Hohlräume im Untergrund gebildet hatten. Dieses auch als "Sommerfrost" beschriebene Phänomen könnte laut Stadtverwaltung für den Einbruch des Kanals gesorgt haben.

Neckargemünd. (luw) Das Loch ist größtenteils wieder gefüllt: Nachdem sich die Wiesenbacher Straße vor einer Woche abgesenkt hatte und der Abschnitt vollgesperrt werden musste, ist nun ein Ende der Arbeiten in Sicht. Dies geht aus der Antwort auf eine Anfrage der RNZ ans Rathaus hervor. Auf ein genaues Datum zur Freigabe der Straße legt man sich aber noch nicht fest: "Sofern die Witterung mitspielt, ist davon auszugehen, dass die Baumaßnahme bis Ende der Woche abgeschlossen wird", erklärte eine Sprecherin der Stadtverwaltung.

Es war am vergangenen Donnerstag gegen 7.30 Uhr, als den Technischen Diensten der nicht alltägliche Schaden auffiel: Die Wiesenbacher Straße auf Höhe der Sparkasse hatte sich in der Mitte "trichterförmig abgesenkt". Nun erklärte die Verwaltung, dass eine unterirdische Leitung, die Abwasser in den Kanalschacht einleitet, teilweise abgebrochen war. Die Ursache lasse sich nicht zu 100-prozentiger Sicherheit feststellen; man ging jedenfalls davon aus, dass sich das Erdreich infolge der zurückliegenden Dürrewochen zusammengezogen haben könnte und sich so Hohlräume im Untergrund gebildet hatten. Dieses auch als "Sommerfrost" beschriebene Phänomen könnte laut Stadtverwaltung für den Einbruch des Kanals gesorgt haben.

Weil der beschädigte Kanal 3,5 Meter unter der Oberfläche liegt, wurde zur Reparatur eine relativ große Baugrube ausgehoben. Nun füllte diese eine Tiefbaufirma wieder auf und baute die sogenannte Tragschicht ein. Am Mittwoch folgte dann die "Feindecke", sodass hier bald wieder Fahrzeuge rollen können. Bis zur Öffnung werden die Buslinien 35 und 754 noch umgeleitet.

Update: Mittwoch, 7. September 2022, 19.41 Uhr

Wiesenbacher Straße nach Kanaleinbruch gesperrt

Neckargemünd. (luw) Und plötzlich brach die Straße ein: Ein Schaden im Untergrund der Wiesenbacher Straße sorgt wie berichtet seit Donnerstag für Umleitungen. Im Rathaus hofft man, dass die Reparaturen im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen werden. Am Freitag gaben Stadtverwaltung und Verkehrsbetriebe auf RNZ-Nachfrage weitere Auskünfte zu den Folgen des Schadens.

Foto: Stadt Neckargeemünd

Gegen 7.30 Uhr fiel den Technischen Diensten der Stadt am Donnerstag auf, dass sich die Wiesenbacher Straße auf Höhe der Sparkasse in der Mitte der Fahrbahn "trichterförmig abgesenkt" hatte, wie ein Sprecher der Stadt berichtet. Danach sei der Kanal mit einer Kamera befahren worden. Ergebnis: "sichere Überfahrten" für den Verkehr bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Folglich wurde die Straße gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig – also über Wiesenbach – zu umfahren. Fußgänger können passieren.

Größere Auswirkungen hat die Sperrung auch auf die Buslinien 754 und 35. Zur Linie 754 sagt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auf Nachfrage, dass die Busse über Holmuthtunnel, Bammentaler Straße und Hauptstraße umgeleitet werden. Auf der Linie 35 können die Haltestellen Friedrich-Ebert-Straße, Stadttor und Dreikreuzweg in beiden Richtungen nicht bedient werden, wie die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) erklärte. "Als Ersatz wird die nicht zur RNV gehörende Haltestelle Eisenbahnbrücke zusätzlich bedient."

Zur Ursache wird bekanntlich vermutet, dass diese auf "Sommerfrost" zurückgeht, wobei es laut Bürgermeister Frank Volk eher "Schrumpfung" heißen müsste, wie er im sozialen Netzwerk Facebook mitteilte: "Bei langer Trockenheit bilden sich auf den Böden Risse, und genau dies scheint hier im Boden passiert zu sein, nur dass wir nicht mehr über Risse sprechen, sondern über größere Hohlräume."

Ein Sprecher der Stadt betonte gegenüber der RNZ, dass es sich mit Blick auf Folgen und Reparatur des Schadens "noch um erste Einschätzungen" handele: "Wie genau sich die Sachlage am Ende darstellen wird, wird man erst sehen, wenn die Schadstelle komplett freigelegt wird." Demnach befinde sich der unterirdische Bruch "direkt am Einlauf in das Schachtbauwerk". Auswirkungen auf das Abwassersystem habe dies nach derzeitigem Stand aber nicht: Aktuell könnten die Anwohner ihre sanitären Anlagen wie gewohnt nutzen, heißt es weiter. Schmutzwasser könne auch weiterhin in das Schachtbauwerk eingeleitet und somit der Kläranlage zugeführt werden – trotz der durch den Bruch entstandenen Verkleinerung des Kanal-Querschnitts.

Update: Freitag, 2. September 2022, 19.48 Uhr

Neckargemünd. (RNZ/mare) Aufgrund eines Kanaleinbruchs und der damit verbundenen Straßenabsenkung ist die Wiesenbacher Straße in Neckargemünd aktuell gesperrt.

Wie auf Facebook mitgeteilt wird, ist die Straße auf Höhe der Haus-Nr. 39 wegen einer Straßenabsenkung nach Kanaleinbruch bis auf weiteres gesperrt. Ursache ist vermutlich "Sommerfrost": Aufgrund der langen Trockenheit verliert das Erdreich alle Feuchtigkeit und bröckelt.

Die Reparaturarbeiten sind in die Wege geleitet, die Sperrung wird voraussichtlich mindestens bis Ende nächster Woche (11. September) dauern. Die Friedrich-Ebert-Straße ist stadteinwärts von Wiesenbach kommend erreichbar, jedoch nicht vom Stadttor aus in Richtung Wiesenbach. Apotheke und Sparkasse bleiben aus beiden Richtungen erreichbar.

Die Buslinien 35, 754 und 746 sind ebenfalls betroffen und können die Schadstelle nicht mehr passieren. Der VRN ist informiert und vor Ort. Die entsprechenden Umleitungen werden auf der Homepage des VRN unter www.vrn.de veröffentlicht.