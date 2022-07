Neckargemünd. (pol/rl) Seit vergangenem Freitag, 12 Uhr, wird die 13-jährige Nele G. aus Dilsberg vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich Bammental gesehen.

Die Polizei hat bereits alle möglichen Orte in Neckargemünd und Bammental überprüft, an denen sich die 13-Jährige aufhalten könnte. Bisher gibt es keine Spur. Daher sucht die Polizei nun per Foto nach dem Mädchen.

Beschreibung:

> 13 Jahre alt

> etwa 1,65 Meter groß

> auffallend blaue Augen

> trägt schulterlange dunkelbraune Haare, die meist zu einem Dutt zusammengebunden sind

> hat dunkle Tasche dabei

Zur aktuellen Bekleidung liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 13-Jährigen geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an die Polizei wenden.

In dringenden Fällen können Zeugen auch den Polizeinotruf 110 wählen.