"Der Versuch würde den Alltag vieler Menschen erleichtern und auch ein Schritt zur Enttabuisierung und Normalisierung der Periode beitragen", zeigte sich Nele Böhm (Grüne) überzeugt. Binden und Tampons sollten ihrer Meinung nach genauso selbstverständlich zur Verfügung stehen, wie Klopapier vorhanden ist. Denn nicht selten komme es vor, dass menstruierende Menschen ihre Periode unerwartet oder zu einem unpassenden Zeitpunkt bekämen – zum Beispiel in der Schule. "Durch die Bereitstellung von Menstruationsartikeln wäre zumindest eine kleine Grundlage der Unterstützung hinsichtlich des psychischen und physischen Wohlbefindens geschaffen", so Böhm. ...

"In solchen Testphasen wird man sicherlich insbesondere Fragestellungen zu Missbrauch und Vandalismus, Umgang der Nutzerinnen und Schülerinnen mit den Ausgabemedien und Häufigkeit der genutzten Produkte eruieren müssen", heißt es zudem in der Vorlage. Denn in der Vergangenheit zeigten sich in Schultoiletten immer wieder Vandalismusfälle durch verstopfte Toiletten und Spülbecken. "Die Bereitstellung von Hygieneartikeln könnte hierzu einen ergänzenden Anreiz bieten", so die Verwaltung. Auch beim Angebot gingen die Kommunen verschiedene Wege: Es gibt Automaten, Holzkisten oder Regale, in denen die Menstruationsprodukte angeboten werden. "Das Angebot an Hygieneartikeln für Frauen richtet sich an den spontanen Bedarf, sodass die bereitgestellten Mengen überschaubar sind", so die Stadt Walldorf.

Die Stadtverwaltung war in ihrer Vorlage bei dem Thema eher zurückhaltend: "Auch wenn es sicherlich einen wohlmeinenden Ansatz darstellt, dieses Themenfeld seitens der Stadt zu unterstützen, wäre es denkbar, hier die Erfahrungen in anderen Kommunen abzuwarten, ob solche testweisen Angebote in den Regelbetrieb übernommen werden sollen", heißt es dort. Pilotprojekte gebe es in Karlsruhe, Heidelberg, Speyer und Tübingen. Deshalb wolle man zunächst von einer eigenen Prüfung Abstand nehmen und auf die Erfahrungswerte der Testphasen in den größeren Städten abwarten.

Walldorf. Sollen in öffentlichen Damentoiletten und Bildungseinrichtungen in Walldorf künftig kostenlos Menstruationsartikel bereitgestellt werden, oder nicht? Um diese Frage ging es auf Antrag der Grünen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Während sich SPD, Grüne und FDP deutlich für eine entsprechende Prüfung durch die Verwaltung aussprachen, stimmten die fünf Gemeinderäte der CDU gegen den Beschluss.

Von Timo Teufert

Walldorf. Sollen in öffentlichen Damentoiletten und Bildungseinrichtungen in Walldorf künftig kostenlos Menstruationsartikel bereitgestellt werden, oder nicht? Um diese Frage ging es auf Antrag der Grünen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Während sich SPD, Grüne und FDP deutlich für eine entsprechende Prüfung durch die Verwaltung aussprachen, stimmten die fünf Gemeinderäte der CDU gegen den Beschluss.

Die Stadtverwaltung war in ihrer Vorlage bei dem Thema eher zurückhaltend: "Auch wenn es sicherlich einen wohlmeinenden Ansatz darstellt, dieses Themenfeld seitens der Stadt zu unterstützen, wäre es denkbar, hier die Erfahrungen in anderen Kommunen abzuwarten, ob solche testweisen Angebote in den Regelbetrieb übernommen werden sollen", heißt es dort. Pilotprojekte gebe es in Karlsruhe, Heidelberg, Speyer und Tübingen. Deshalb wolle man zunächst von einer eigenen Prüfung Abstand nehmen und auf die Erfahrungswerte der Testphasen in den größeren Städten abwarten.

"In solchen Testphasen wird man sicherlich insbesondere Fragestellungen zu Missbrauch und Vandalismus, Umgang der Nutzerinnen und Schülerinnen mit den Ausgabemedien und Häufigkeit der genutzten Produkte eruieren müssen", heißt es zudem in der Vorlage. Denn in der Vergangenheit zeigten sich in Schultoiletten immer wieder Vandalismusfälle durch verstopfte Toiletten und Spülbecken. "Die Bereitstellung von Hygieneartikeln könnte hierzu einen ergänzenden Anreiz bieten", so die Verwaltung. Auch beim Angebot gingen die Kommunen verschiedene Wege: Es gibt Automaten, Holzkisten oder Regale, in denen die Menstruationsprodukte angeboten werden. "Das Angebot an Hygieneartikeln für Frauen richtet sich an den spontanen Bedarf, sodass die bereitgestellten Mengen überschaubar sind", so die Stadt Walldorf.

"Der Versuch würde den Alltag vieler Menschen erleichtern und auch ein Schritt zur Enttabuisierung und Normalisierung der Periode beitragen", zeigte sich Nele Böhm (Grüne) überzeugt. Binden und Tampons sollten ihrer Meinung nach genauso selbstverständlich zur Verfügung stehen, wie Klopapier vorhanden ist. Denn nicht selten komme es vor, dass menstruierende Menschen ihre Periode unerwartet oder zu einem unpassenden Zeitpunkt bekämen – zum Beispiel in der Schule. "Durch die Bereitstellung von Menstruationsartikeln wäre zumindest eine kleine Grundlage der Unterstützung hinsichtlich des psychischen und physischen Wohlbefindens geschaffen", so Böhm.

Sie begrüßte zwar, dass am Walldorfer Schulzentrum Menstruationsprodukte vorgehalten werden, sieht die Ausgabepraxis aber als kritische an. "Man kann nicht davon ausgehen, das junge menstruierende Menschen von sich aus den Mut aufbringen, zum Sekretariat zu laufen und dann mehr oder weniger fremde Menschen nach einem Tampon oder einer Binde zu fragen", so Böhm. Probleme mit Vandalismus – wie sie die Verwaltung befürchtet – sieht sie nicht: "Stattdessen sollte auf Aufklärung gesetzt werden." Böhm ist überzeugt: "Menschen, die die Toilette verschmutzen möchten, werden dies tun – auch ohne die Hygieneartikel."

Anders sieht es hingegen Uwe Lindner (CDU): "Bereits die Omas, aber auch unsere Mütter und Töchter haben für alle Fälle ihre Hygieneartikel ab einem gewissen Alter immer mitgeführt. Warum sollte das heute nicht mehr so sein?" Es sei nicht richtig, dass der Staat sich bei Menstruationsartikeln mit einem hohen Mehrwertsteuersatz bereichere. "Aber das Frauen dafür gar nichts bezahlen sollen, ist für unsere Fraktion nicht nachvollziehbar." Lindner ist überzeugt, dass die Versorgung mit Hygieneartikeln an den weiterführenden Schulen in Walldorf diskret gewährleistet sei.

"Warum soll die Allgemeinheit für Menstruationsartikel bezahlen?" Menschen, die an Inkontinenz leiden, würden auch nicht fordern, in öffentlichen Gebäuden entsprechende Hygieneartikel bereitzustellen. "Hausstaub- oder Pollenallergiker müssen für ihre Taschentücher selbst bezahlen, ebenso wie Brillenträger", so Lindner. Er führte zudem an, dass sich auch Männer jeden Tag rasieren müssten. Jedes Geschlecht habe Kosten zu tragen, die das andere nicht habe, so Lindner.

"Von Steuergeldern müssen auch die Automaten für Tampons und Binden – selbstverständlich in allen Größen und Stärken und verschiedenen Herstellern – in öffentlichen Gebäuden und Schulen installiert werden", sagte Lindner. Ferner müsste eine Hygiene-Mitarbeiterin eingestellt werden, die tagtäglich überprüft, ob noch alles da sei. Zur Gleichberechtigung müssten diese Artikel auch auf den Herrentoiletten verfügbar sein.

Nach Lindners Wortbeitrag sagte Böhm: "Ich bin fast geplatzt vor Wut, bei dem, was von der CDU kam. Es kann nicht sein, dass ein Mann sich hinstellt und sagt, dass Frauen sich selbst kümmern müssen, obwohl er selbst gar nicht tangiert ist." Das sei herabwürdigend und mache sie sprachlos.

"Frauen tragen mehr Last als Männer, die Periode ist nicht mit dem Tragen einer Brille oder Inkontinenz vergleichbar", ist Elisabeth Krämer (SPD) überzeugt. Sie wies auf das globale Thema Periodenarmut an. "Weltweit haben fünf Millionen Menstruierende keinen Zugang zu Menstruationsartikeln", so Krämer. Dies seien nicht nur Obdachlose, sondern auch Schülerinnen und Personen mit geringem Einkommen, die sich oftmals Periodenartikel nicht leisten könnten. "Auf ein ganzes Leben gerechnet, kostet die Periode so viel wie ein Kleinwagen", machte sie die finanziellen Dimensionen für Geringverdiener deutlich. "Niemand sollte sich zwischen Hygieneartikeln und etwas zu essen für die Woche entscheiden müssen", sagte auch Böhm.

Das komplette Thema Menstruation sei schambehaftet, findet Krämer. "Gerade für junge Menstruierende, die sich mit unregelmäßigen Blutungen oder vergessenen Menstruationsartikeln beschäftigen müssen, wären niedrigschwellige, zugängliche kostenlose Produkte eine große Erleichterung", ist die SPD-Rätin überzeugt. Deshalb sollte Walldorf nicht auf die Ergebnisse aus anderen Städten warten, sondern nach dem Prüfauftrag gleich an den Start gehen. Zumal kein schneller und unkomplizierter Zugang zu Menstruationsartikeln auch ein Gesundheitsrisiko darstellen könne.

"Wir halten das an den Schulen für einen sehr guten Schritt", sagte Paula Glogowski (FDP). Jungen Frauen könnten dadurch unangenehme Situationen erspart werden. Während diese aktuell noch ins Sekretariat gehen müssten, könne die kostenlose Bereitstellung Hemmschwellen "deutlich abbauen". Das Thema müsse enttabuisiert werden, denn "wer menstruiert, hat sich das nicht ausgesucht". Ihre Fraktion halte den Vorschlag, die Erfahrungen aus anderen Städten abzuwarten, für sinnvoll. "Das sollte unser zeitliches Vorgehen aber nicht allzu sehr verzögern."

> Kostenlose Tampons und Binden an Schulen in Schottland gibt es seit dem letzten Jahr. Mitte August wurde zudem ein entsprechendes Gesetz gegen die sogenannte Periodenarmut verabschiedet, mit dem das Angebot in Schottland ausgeweitet wurde. Nicht nur in schottischen Schulen sind nun die kostenlosen Menstruationsartikel zu finden, auch in städtischen Einrichtungen und anderen Bildungseinrichtungen müssen sie seither zur Verfügung stellen.

"Ziel ist, Frauen eine gleichberechtigtere Teilhabe am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben zu ermöglichen, da das Thema Menstruation ökonomische Auswirkungen auf Frauen haben kann", heißt es in der Vorlage der Stadt Walldorf. Einer britischen Umfrage zufolge zeigte sich, dass sich jede zehnte menstruierende Person im Alter von 14 bis 21 keine Periodenprodukte leisten konnte. "Das wirkt sich unter anderem auf die Schulbildung aus. Denn wer keine Tampons oder Binden hat, wird während der Periode auch öfters nicht zur Schule gehen", so die Stadt. Auch in Deutschland könne dies eine Belastung darstellen, konkrete Erhebungen gebe es aber bislang nicht.