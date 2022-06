> The Art of Two ist ein Duo, das sich ganz der Improvisation verschrieben hat. Gitarrist David Heintz und Klarinettist Matthias Dörsam sind in allen musikalischen Stilen zu Hause und werden dem Publikum Gelegenheit bieten, Impulse für ihre Improvisationen zu geben.

> Die Twiolins sind in Hirschberg keine Unbekannten; mehrfach haben sie hier gespielt. Diesmal präsentieren Marie-Luise und Christoph Dingler ein Best-of aus ihrem Programm "Eight Seasons".

Um 18 Uhr geht es los auf dem Platz vor der Synagoge mit dem Vorprogramm. In bester Straßenfest-Atmosphäre wird das "PianoMobil" von Jens Schlichting als mobile Bühne bereitstehen für "Straßenmusik". Es gibt Getränke, Knabbersachen und die Gelegenheit zum Austausch. Um 19 Uhr beginnt dann das eigentliche Konzert in der Synagoge, das einschließlich Pause voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern wird. Von Klassik über Romantik bis zu Jazz, Rock und Chanson ist alles vertreten:

Hirschberg. (zg/ans) Die Coronapause hat nun auch bei " Musik in Hirschberg " ein Ende. Unter dem Motto "DaCapo" präsentiert der Verein am Sonntag, 26. Juni, ein vielseitiges Programm mit Musikern aus der Region, sowohl aus dem klassischen wie auch dem populären Bereich. "Eigentlich hatten wir vor, so schnell wie möglich nach Aufhebung der Beschränkungen zu starten", so Vorsitzender Jens Schlichting in einer Pressemitteilung. Aber der Vorstand sei in seiner Aktivität leider etwas gebremst worden, durch Krankheit, Familiäres oder Berufliches. So habe es dann doch ein paar Wochen länger gedauert als gehofft. Dafür ist aber nun ein buntes Programm entstanden, das konzeptionell dem "Auftakt"-Konzert im Jahr 2015 ähnelt, mit dem der Verein seine Gründung feierte.

> Die Pianistin Aleksandra Mikulska zählt zu den besten Chopin-Interpreten der heutigen Zeit. 2021 wurde sie von der Musikhochschule Dresden zur Professorin berufen; sie wird für das Konzert eine ganz besondere Auswahl von Werken Chopins zusammenstellen.

> Die musikalisch-pianistische Entwicklung von Lilian Remensperger konnte das Hirschberger Publikum in den letzten Jahren Schritt für Schritt verfolgen, denn sie trat regelmäßig bei"den Concertino"-Schülerkonzerten auf und wird "DaCapo" mit Chopin eröffnen.

> Matz Scheid ist nicht nur als Leiter des Odenwälder Shanty-Chors eine Institution, sondern auch als "bärtiger Barde" und Gitarrist sowie Sänger in mehreren Bands bekannt. Er wird eine Mischung aus seinem Repertoire präsentieren.

> Das Duo Allegro ist dem hiesigen Publikum bekannt von seinem Auftritt bei "Musik in Hirschberg" im Februar 2020 – dem letzten regulären Konzert vor der Corona-Pause. Geiger Alexander Galushkin und Pianist Rolf Fritz werden virtuose jüdische und ungarische Musik darbieten.

> Die Harfenistin und Sängerin Sigrid Haselmann will das Publikum verzaubern mit irischer und keltischer Musik. Auch sie war schon bei mehreren gemischten Programmen in den vergangenen Jahren mit von der Partie.

> Auch Katja Zakotnik (Cello) und Naila Alvarenga (Klavier) sind den Hirschbergern von mehreren Auftritten bekannt. Wer Katja Zakotniks "Konzert im Bachzustand" miterlebt hat, für das die Synagoge damals mit Liegestühlen, Decken, Kissen und bequemen Sitzmöbeln ausgestattet wurde, um sich ganz entspannt Bachs Cellosuiten hinzugeben, hat das wohl nicht vergessen. Diesmal präsentieren die beiden die Leidenschaft der Musik Brasiliens.

> Die Geigerin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Meta ist in Hirschberg durch ihre Auftritte in Erik’s Weinscheuer, der Synagoge und dem Olympia-Kino bestens bekannt. Sie wird einen Ausschnitt aus ihrem Programm "Wenn es Nacht wird ..." darbieten, am Klavier begleitet von Jens Schlichting.

Info: "DaCapo" am Sonntag, 26. Juni, in der Ehemaligen Synagoge, 18 Uhr Vorprogramm, 19 Uhr Konzert. Ticketreservierung per Mail an info@musik-in-hirschberg.de oder unter der Nummer 06201/249 87 33 wird empfohlen. Der Eintritt kostet 18 Euro (für Mitglieder 15 Euro), Schüler zahlen fünf, und Familientickets gibt es für 35 Euro.