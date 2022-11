Von Timo Teufert

Mühlhausen. Ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung will man in Mühlhausen nicht verzichten: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde mit großer Mehrheit – bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen – beschlossen, zumindest in den Ortsmitten die weihnachtliche Beleuchtung anzubringen und dort auch Christbäume aufzustellen. Um trotzdem weiter Energie