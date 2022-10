Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Wo ein guter Wein wächst, da lässt sich auch gut feiern. Und genau das taten die Mühlhäuser und viele Gäste aus der Region bei der 45. Wein- und Straßenkerwe. Am Samstag und Sonntag ließen sie sich nicht abschrecken vom schmuddeligen Herbstwetter.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war der Kerwedurst einfach zu groß. Und am Montag wurde die Kerwe noch mit Sonnenschein belohnt. Insgesamt 16 Gruppen und Vereine hatten mit ihren ehrenamtlichen Helfern Zelte, Buden und Stände aufgebaut, für Speisen und Getränke gesorgt, dazu ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Um die historische Verbindung von Kirchweih und Kerwe zu verdeutlichen, hatten die katholische Kirchengemeinde St. Cäcilia und die evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen-Tairnbach am Samstag zum ökumenischen Kirchweihgottesdienst in die Pfarrkirche St. Cäcilia eingeladen. Es sei schön, an diesem Brauchtum festzuhalten und die Kerwe unter den Schutz Gottes zu stellen, so Pastoralreferentin Antje Kaminski.

Dann kündigte Kanonendonner den Beginn der drei fröhlichen Tage an. Draußen erklang Marschmusik durch den Kraichgau Fanfarenzug unter der Leitung von Volker Wachter und die Kerweschlumpel wurde in feierlichem Zug von der Kerwemeile zum Kirchplatz gebracht. Dort wurde sie auf den Namen "Vollberta" getauft.

Hunderte Schaulustiger waren an diesem kühlen und feuchten Abend herbeigeströmt, um das Eröffnungsspektakel mitzuerleben, darunter auch viel Prominenz. Sie alle wurden von Bürgermeister Jens Spanberger herzlich willkommen geheißen. "Unsere Kerwe verbindet Tradition und Moderne", so Spanberger und verwies dabei einerseits auf das traditionelle Mitwirken der Gruppen und Vereine, andererseits auf die modernen Akzente im Kerweprogramm.

Für jede Generation sei gute Unterhaltung und Abwechslung geboten – und das dank der vielen Helfer aus den Vereinen, der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes, die mit "viel Herzblut und großem Einsatz" zur Stelle seien, damit die Kerwegäste "im Herzen von Mühlhausen diese tollen Festtage feiern dürfen".

Weinkönigin Anna-Lena Kretz (v.l.) und Bürgermeister Jens Spanberger eröffneten die Kerwe, Schlumpel „Vollberta“ durfte nicht fehlen.

Mit dem Trinkspruch von Wilhelm Busch "Ein Trinkgefäß, sobald es leer, macht keine echte Freude mehr", wünschte die kurpfälzische Weinkönigin Anna-Lena Kretz ...