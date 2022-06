Mühlhausen. (rka) Am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr gastiert die A-Cappella-Band "Anders" bei "Kultur im Bürgerhaus" in Mühlhausen. Sie gestaltet damit den abschließenden Abend der Veranstaltungsreihe vor der Sommerpause. Geboten wird das aktuelle Programm "Viel Lärm um dich". Man nennt sie "Deutschlands A-Cappella-Deutsch-Poeten": Selbst geschrieben und mundgemacht, modern und poetisch sollen ihre eingängigen Popsongs die Menschen dort abholen, wo sie sind: mitten im schönen und manchmal schön komplizierten Leben. In ihrer aktuellen Show feiert die Gruppe musikalisch das Leben und die Liebe, Freundschaft, Herzschmerz und alles, was einen beschäftigt, wenn man jung ist und fest daran glaubt, dass die beste Zeit noch vor einem liegt. Moderne Arrangements, Beatboxkünste und eine Bühnenshow mit verschiedenen Choreografien vervollständigen das Bild der vier Gesangskünstler von "Anders". Eintrittskarten können im Internet auf www.kultur-im-buergerhaus-muehlhausen.de oder auf https://kib-muehlhausen.reservix.de, in der RNZ-Geschäftsstelle, Schlossstraße 2 in Wiesloch sowie im Bürgerbüro Mühlhausen in der Schulstraße 6 erworben werden.