Der Fahrradweg am S-Bahnhof Rot/Malsch ist durch den Mobilitätspakt Walldorf/Wiesloch in den Fokus der Planer im Regierungspräsidium gekommen: Weil er zu schmal ist, soll eine neue Strecke in Richtung Walldorf erarbeitet werden. Foto: Timo Teufert