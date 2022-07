Weinheim. (web) Ein sieben Jahre altes Mädchen hat am Sonntagnachmittag im Freizeitbad Miramar einen schweren Badeunfall erlitten. Der Polizei zufolge hatte ein anderer Badegast das Kind gegen 15.30 Uhr bemerkt, als es unter der Wasseroberfläche eines Wellness-Beckens trieb und sich nicht bewegte. Der Mann habe das Mädchen sofort aus dem Nichtschwimmerbecken gezogen und die Bademeister verständigt, die umgehend Reanimationsmaßnahmen einleiteten.

Polizei und Rettungsdienst eilten ins Bad. Eine alarmierte Notärztin setzte die Wiederbelebungsversuche fort. Nachdem sie wieder Vitalfunktionen bei dem Kind festgestellt hatte, kam die Siebenjährige in eine Klinik. Diese habe das Mädchen stationär aufgenommen, teilt die Polizei mit.

"Die näheren Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar", sagte ein Polizeisprecher. Beamte im Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelten derzeit. Nähere Angaben machte die Polizei nicht, auch nicht zur aktuellen Verfassung des Kindes oder zur Schuldfrage.

Ein Medienberater des Miramar bestätigte den Vorfall. Er dankte im Namen des Bades dem aufmerksamen Badegast, den Bademeistern und der Notärztin. Das Miramar wünsche dem Mädchen schnelle und gute Genesung. Nach seinen Angaben bemerkten sowohl der Gast als auch ein Bademeister das unter Wasser treibende Kind in etwa gleichzeitig. "Der Bademeister hechtete sofort ins Wasser, rettete gemeinsam mit dem Gast das Mädchen und begann zusammen mit einem anderen Bademeister die Reanimation." Schon diese Maßnahmen hätten erste Vitalzeichen zurückgebracht. Rettungsdienst und Notärztin seien sehr zügig da gewesen.

Die Sicherheit der Gäste stehe an erster Stelle, so der Berater. Er versicherte am Montag im RNZ-Gespräch ausdrücklich, dass die Siebenjährige keine Schwimmhilfen trug und die Eltern zunächst nicht in der Nähe waren. Während der Rettungsmaßnahmen seien die Eltern über Lautsprecher ausgerufen worden. Die Mutter sei etwa 20 Minuten nach dem Vorfall eingetroffen, der Vater eine halbe Stunde später. Das Bad erinnere daran, dass Eltern auf dem Miramar-Gelände auf ihre Kinder achten müssen. Es sei zudem daran erinnert, dass Menschen – anders als etwa in Filmen dargestellt – im Wasser binnen weniger Sekunden untergehen können.

Ort des Geschehens

Update: Montag, 18. Juli 2022, 19.45 Uhr