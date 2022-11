Meckesheim. (lesa) Mehrere Prellungen und eventuell eine Gehirnerschütterung erlitten hat ein 57-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße K4178. Wie die Polizei mitteilt, war der Zweiradfahrer auf seiner Triumph in Fahrtrichtung Oberhof unterwegs, als ihm ein riskantes Überholmanöver zum Verhängnis wurde.

Laut den Beamten setzte er um kurz nach 15 Uhr nach dem Ortsausgang kurz vor einer scharfen Rechtskurve trotz entsprechenden Verbots zum Überholen an. Er wollte an zwei vor ihm fahrenden Wagen vorbeiziehen, bemerkte jedoch nach dem ersten überholten Fahrzeug einen entgegenkommenden Smart. In der Folge scherte er nach rechts ein und bremste stark.

"Trotzdem stieß er dabei gegen die Stoßstange eines vor ihm fahrenden VW", heißt es von der Polizei. Der 57-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und wurde in den Grünstreifen geschleudert, sein Motorrad schlitterte 40 Meter weiter auf der Fahrbahn.

Während der Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht wurde, blieben die übrigen Beteiligten unverletzt. Sie hoben das Motorrad auf und brachten es an den Straßenrand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 3000 Euro, der Großteil am Motorrad.

Gegen den Motorradfahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Fahrer des Smart wird gebeten, sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei zu melden.