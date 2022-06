Von Meike Paul

Meckesheim. Ziegenkäse, Schafwolle und Holzarbeiten: An über 50 Verkaufs- und Genussständen gab es am Sonntag rund um das Meckesheimer Rathaus allerhand zu erfahren und zu probieren. Unzählige Menschen waren in die Elsenztalgemeinde gekommen, um die Produkte und Dienstleistungen der Region beim ersten Meckesheimer Naturparkmarkt zu entdecken. Bürgermeister