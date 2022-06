Meckesheim. (cm) Zweimal innerhalb von nur vier Tagen ist die Feuerwehr an den Bahnhof der Elsenztalgemeinde gerufen worden, um Personen aus einem feststeckenden Aufzug zu befreien. Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwoch um 5.25 Uhr. Der Aufzug an Gleis 3 war mit einer Person an Bord steckengeblieben, wie die Feuerwehr mitteilte: "Wir konnten über die Notauslösung den Aufzug bewegen und die Person befreien." Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet.

Weiter ging es am Samstag, als derselbe Alarm um 12.20 Uhr einging: "Personen im Aufzug, Bahnhof Meckesheim". Diesmal waren zwei Personen eingeschlossen, die über die Notbedienung befreit werden konnten. Schon nach 20 Minuten war alles erledigt, weitere Maßnahmen waren nicht notwendig.