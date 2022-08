Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) braucht einen neuen Vorsitzenden. Wie bereits berichtet (RNZ v. 30.6.), hat Rüdiger Kanzler sein Amt niedergelegt. Schon kursierten Gerüchte im Ort, wer denn wohl sein Nachfolger beim zweitgrößten Verein Hirschbergs mit 1100 Mitgliedern wird. Jetzt zeichnet sich ein erster potenzieller Kandidat ab: der Zweite Vorsitzende Sven Glander, der die Vereinsgeschäfte seit dem Rücktritt Kanzlers sowieso schon führt. Aber ganz sicher ist seine Kandidatur noch nicht: "Ich mache es nur, wenn sich ein Zweiter Vorsitzender findet", betonte der 57-Jährige im RNZ-Gespräch. Er habe da auch schon einen Kandidaten im Auge, mit dem er in den nächsten Tagen noch sprechen will.

Die bisherige Kandidatensuche für den Ersten Vorsitz habe sich "durchschnittlich schwierig" gestaltet. Aber das ist keine Besonderheit bei den Vereinen und auch nicht bei der SGL. "Ich meine, vor vier Jahren, wurde mit 20 Kandidaten gesprochen", erinnert sich Glander.

Etwas konkreter sieht es dagegen bei einer Neuerung im Vorstand aus: So hatte es zuletzt nur einen Abteilungsleiter für den gesamten Handball und eine Abteilungsleiterin für den Breitensport gegeben. Das soll sich nun ändern, wie Glander erläuterte. Künftig soll es in beiden Bereichen Abteilungsleiter für Erwachsene und die Jugend geben. "So verteilt sich dann die Arbeit auf mehreren Schultern, und es gibt mehr helfende Hände", erläutert Glander die Planungen. Und die Satzung gebe das auch her.

Sowohl über den Vorsitz als auch über die weiteren Ämter muss in einer Jahreshauptversammlung entschieden werden, die am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr, in der Heinrich-Beck-Halle stattfindet. Glander würde sich freuen, wenn Mitglieder aus allen Abteilungen zahlreich kämen. "Mir liegt die SGL am Herzen", betont Glander. Er ist seit 1975 Mitglied und war 40 Jahre lang Handballtrainer, bis vor Kurzem Co-Trainer bei der A-Jugend. Beruflich ist er selbstständig, arbeitet als Vermögensberater und organisiert Freizeit- und Sportcamps.

Sollte er gewählt werden, würde er den Verein gerne etwas moderner aufstellen und vielleicht die eine oder andere Trendsportart einführen wollen. Auch bei der Digitalisierung sieht er Verbesserungspotenzial. Ihn würde es zudem freuen, wenn sich Judo wieder reaktivieren ließe, denn die Sportart war gefragt, aber zuletzt ließ sich kein Trainer finden.

Info: Wer als Judo-Trainer bei der SGL anfangen möchte, meldet sich bei Annegret Leitwein (Tel. 06201/53480).