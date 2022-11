Zudem erfülle der Weihnachtsmarkt eine soziale Komponente, so Brand, denn er vereint zahlreiche Vereine, Gruppen und Organisationen. Allen, die bisher dabei waren, dankte er ebenso wie denjenigen, die den Weihnachtsmarkt beim Rahmenprogramm unterstützt haben. Brands Dank galt auch der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Ralf Gänshirt in seiner Eigenschaft als Schirmherr, dem Forstamt und den Mitarbeitern des Bauhofs, die der Organisationsgemeinschaft die Realisierung des Marktes ermöglichen. Rückblickend stellte Brand fest, dass der Weihnachtsmarkt 2019 einen sehr guten Besuch zu verzeichnen hatte und auch das Rahmenprogramm bestens ankam. Während der Zusammenkunft wurden der Belegplan, die Aufbauarbeiten und Dekorationsmöglichkeiten ...

Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Über 20 Aussteller werden am ersten Advent, 27. November, Kreatives und originelle Geschenkideen für Weihnachten anbieten. Denn nach der Corona-Pause kann unter dem Dach der Markthalle endlich wieder der Leutershausener Weihnachtsmarkt stattfinden. Der 38. Weihnachtsmarkt wird um 11 Uhr eröffnet.

"Eigentlich könnte man ein Jubiläum feiern, wenn uns Corona nicht ausgebremst hätte", sagte Brand, der bisher bei allen Weihnachtsmärkten auch als Organisator mit dabei war. Der Anmeldeablauf nach 36 Monaten Zwangspause sei zwar schleppend gewesen, dennoch könne man jetzt mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden sein. Trotz der Absage einiger älterer Mitstreiter sei es erfreulich, dass neben der "Stamm-Mannschaft" auch einige neue Hobbykünstler mitdazugekommen sind. "Klein, aber fein" lautet seit Jahren das Motto in Leutershausen, denn hier sei Gemütlichkeit und kein hektisches Treiben angesagt, sagte Brand.

Zudem erfülle der Weihnachtsmarkt eine soziale Komponente, so Brand, denn er vereint zahlreiche Vereine, Gruppen und Organisationen. Allen, die bisher dabei waren, dankte er ebenso wie denjenigen, die den Weihnachtsmarkt beim Rahmenprogramm unterstützt haben. Brands Dank galt auch der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Ralf Gänshirt in seiner Eigenschaft als Schirmherr, dem Forstamt und den Mitarbeitern des Bauhofs, die der Organisationsgemeinschaft die Realisierung des Marktes ermöglichen. Rückblickend stellte Brand fest, dass der Weihnachtsmarkt 2019 einen sehr guten Besuch zu verzeichnen hatte und auch das Rahmenprogramm bestens ankam. Während der Zusammenkunft wurden der Belegplan, die Aufbauarbeiten und Dekorationsmöglichkeiten besprochen, ebenso Hygienevorschriften und Auszeichnungen bei Speisen und Getränken, technische Sicherheitsmaßnahmen, der Feuerschutz und die Werbemaßnahmen. Vorgestellt wurde ein neues Plakat mit der Marktzeichnung in Farbe. In diesem Jahr unterstützt die Organisationsgemeinschaft den Verein "Hirschberg hilft" und die "Aktion für krebskranke Kinder’’ an der Uni Heidelberg.

Eröffnet wird der Markt unter Mitwirkung des Evangelischen Posaunenchors Leutershausen. Am Nachmittag ist ebenfalls ein musikalischer Beitrag eingeplant. Der Nikolaus kommt und hat etwas Kleines für die Kinder dabei. Während die Kreativ-Aussteller um 18 Uhr ihren Verkauf beenden, haben einige Getränkestände bis 19.30 Uhr geöffnet.