Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Es ist ein emotionales Thema, mit dem sich die Besucher des Olympia-Kinos in der Vorstellung am Sonntagmorgen auseinandersetzten: mit dem Schicksal Jochen Kleppers, dem im Rahmen des Gedenkens an die Reichspogromnacht in Hirschberg noch zwei weitere Veranstaltungen gewidmet wurden. Klepper, der zur Zeit der Herrschaft der