Hirschberg-Leutershausen. (ans) "FantasTisch"-Chef Achim Sagstetter hat aktuell einen vollen Terminkalender. Doch leider sind es nicht die vielen Buchungen in seinem Restaurant, die ihn auf Trab halten, sondern zahlreiche Arztbesuche. Anfang November war der 36-Jährige von sechs Unbekannten bei einer Gassirunde mit seinem Hund zusammengeschlagen worden.

Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet er: "Na ja, nicht gut. Ich hatte schon bessere Tage. Alles schmerzt." Momentan schläft er sogar lieber auf einem Sessel, weil ihm jede Bewegung beim Schlafen weh tut. Vergangene Woche hatte er eine OP an seiner Nase, trägt aktuell einen Gipsverband. Am gestrigen Freitag und im Laufe der nächsten Woche stehen wichtige Untersuchungen an der gebrochenen Rippe sowie an der ebenfalls verletzten Lunge und der Hüfte an.

Er denkt auch darüber nach, ein Angebot vom psychologischen Notdienst in Anspruch zu nehmen, was aber aktuell schwer machbar ist, da dies in Sinsheim wäre, er aktuell kein Auto fahren kann und seine Frau hochschwanger ist. Geburtstermin ist bereits übernächste Woche. Auch seinem Hund hat der Angriff schwer zugesetzt. "Er verkriecht sich beim geringsten Geräusch unter dem Sideboard", erzählt Sagstetter.

Was ihm und seiner Frau, die bereits ein Kind haben, hilft, sind die vielen Unterstützungsangebote von Gästen, Familie und sogar Unbekannten. Auch die von Dr. Alexander Tecl ins Leben gerufene Spendenaktion, bei der über 34.000 Euro zusammengekommen sind, hat ihm viele Sorgen genommen. "Diese Hilfe ist so wertvoll", sagt Sagstetter, der Spendern und Unterstützern und "Alex" unglaublich dankbar ist. Er selbst habe immer gern geholfen, sei es bei den Johannitern oder bei der großen Aktion in Hirschberg für die Ukraine. Umso mehr freut er sich, dass ihm selbst nun Hilfe widerfährt. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es auch für das derzeit geschlossene "FantasTisch". Ein Freund von Sagstetter aus der Schweiz hat Hilfe im Dezember angeboten. Ob es aber wirklich klappt, ist noch nicht sicher.

Der Gastronom hofft nun, dass die Täter bald ermittelt werden. Laut Polizei sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, es habe auch noch keine Festnahmen gegeben.