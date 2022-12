Leimen/Nußloch. (fre) Überfällig. Das ist ein vernünftiger Radweg entlang der Landesstraße L594 zwischen Leimen und Nußloch. Und weil das Land hier nicht in die Pötte kommt, nehmen die beiden Kommunen die Sache – konkret: die Planung – in die eigene Hand. Wie bekanntlich schon der Nußlocher Gemeinderat stimmte nun auch die Leimener Bürgervertretung einmütig einer entsprechenden Planungsvereinbarung mit dem Land zu. Das wird später als Baulastträger der Landesstraße die Planungskosten rückerstatten. Die Federführung der Planung liegt bei Nußloch.

Nach Worten von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald hat es diese Radwegverbindung nicht nur in das Zielnetz des Radnetzes Baden-Württemberg geschafft, sondern auch in das Mobilitätskonzept des Rhein-Neckar-Kreises. In Leimen beginnt er bei der Tinqueuxallee und führt zum Verkehrskreisel am Ortseingang von Nußloch. Die Länge: 1,32 Kilometer.

Von seiner Grundidee her soll dieser neue Geh-Rad-Weg eine Breite von 2,5 Metern aufweisen und den schmalen Fußweg auf der Westseite der L 594 ablösen. Auf Leimener Seite würde die Trasse des vorhandenen Feldwegs genutzt, der bis zur Gemarkungsgrenze parallel zur Landesstraße verläuft. Möglichst entlang der Straßenböschung soll der Radweg dann hoch zur Landesstraße führen. Dort in Höhe des Nußlocher Ziegenhof-Feldwegs angekommen, ginge es – abgetrennt durch einen Grünstreifen – neben der Autostraße bis zum Nußlocher Kreisverkehr.

Ob Michael Reinig (GALL) oder Peter Anselmann (CDU), Dietrich Unverfehrt (SPD) oder Mathias Kurz (FW) – das Meinungsbild im Leimener Gemeinderat war eindeutig: Das bestehende Radfahrangebot ist seit Jahrzehnten schlecht, das Radfahren an oder auf der Landesstraße gefährlich, der Wegezustand desolat und ein neuer Radweg dringend nötig. Ralf Frühwirt (GALL) pochte insbesondere bei der Feldweganbindung an die Autostraße auf eine radfahrfreundliche Wegeführung.

Klaus Feuchter (FDP) erwähnte die von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH beauftragte Machbarkeitsstudie für eine Straßenbahnverlängerung von Leimen über Nußloch nach Wiesloch. Wie schon SPD-Unverfehrt verwies auch er auf jenen Passus der Vereinbarung, wonach die Kommunen ihren eigenen Aufwand jeweils selbst tragen würden – im konkreten Falle also das federführende Nußloch. Hier werde man noch einmal nachhaken, sagte der OB.