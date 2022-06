Von Axel Sturm

Ladenburg. Es sei nur Zufall, dass in Ladenburg an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das Thema Photovoltaik (PV) thematisiert wurde, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz am Dienstag in seinem Grußwort zur Veranstaltung "Klimaschutz mit Ah – PV in Ladenburg", zu dem das Deutsche Wirtschaftsministerium in den Domhof eingeladen hatte. Nur einen Tag später