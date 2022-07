"Auch ohne die aktuelle Lage sehen wir Energiesparen als Verpflichtung an", sagte der Bürgermeister. Man sei nach Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass mit Investitionen und der Steuerung von Systemen schon viel eingespart werden könne. "Das wollen wir jetzt vorziehen, damit wir die Effekte schon diesen Winter nutzen können." Heizungsanlagen in Merian-Realschule und Carl-Benz-Gymnasium sollen optimiert werden. So soll unter anderem die Leittechnik erweitert werden, damit man die Gebäude zum Beispiel in einen Ferienmodus versetzen kann. Außerdem will die Stadt den Beginn der Heizperiode in städtischen Liegenschaften anpassen, städtische Heizanlagen werden vor dem Winter gewartet, Nutzer und Mieter städtischer Liegenschaften werden über einen effizienten Umgang mit den Anlagen informiert.

Dafür zieht die Stadt bereits geplante Investitionen vor. Der Gemeinderat gab dafür einmütig seine Zustimmung und machte den Weg frei für 50.000 Euro außerplanmäßige Ausgaben unter dem Konto "Klimaschutz" sowie außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro. Weil es "im Zweifel schnell gehen muss", darf die Verwaltung auch in der Sommerpause die Ausgaben tätigen, ohne abzuwarten, bis der Gemeinderat nach der Sommerpause seine Zustimmung für einzelne Ausgaben gibt.

Von Katharina Schröder

Ladenburg. "Wir müssen Vorbereitungen für den Winter treffen", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. "Vorbereitung heißt, dass man im Vorfeld handelt und nicht erst, wenn man mitten in der Problemsituation ist." Schmutz will angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas Vorbereitungen für eine Gasmangellage im Winter auf kommunaler Ebene treffen. Viel könnten die Kommunen selbst nicht machen, Verteilungsentscheidungen treffe der Bund. "Wir können nur Energie sparen", sagte Schmutz, und das will Ladenburg jetzt machen.

Dafür zieht die Stadt bereits geplante Investitionen vor. Der Gemeinderat gab dafür einmütig seine Zustimmung und machte den Weg frei für 50.000 Euro außerplanmäßige Ausgaben unter dem Konto "Klimaschutz" sowie außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 100.000 Euro. Weil es "im Zweifel schnell gehen muss", darf die Verwaltung auch in der Sommerpause die Ausgaben tätigen, ohne abzuwarten, bis der Gemeinderat nach der Sommerpause seine Zustimmung für einzelne Ausgaben gibt.

Zu den Vorsorgemaßnahmen für eine Gasmangellage zählt unter anderem ein diesel- beziehungsweise heizölbetriebenes Notstromaggregat, eine elektrische Heizölpumpenanlage und elektrische Großheizlüfter. Diese Anschaffungen waren ohnehin geplant im Rahmen des Krisenplans, der derzeit erstellt wird. Sie werden nun aber vorgezogen, bevor der Krisenplan vorgestellt wird. "Damit können sowohl das Carl-Benz-Gymnasium als auch die Lobdengauhalle versorgt werden, sodass man es dort länger aushalten kann", sagte Schmutz.

"Auch ohne die aktuelle Lage sehen wir Energiesparen als Verpflichtung an", sagte der Bürgermeister. Man sei nach Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass mit Investitionen und der Steuerung von Systemen schon viel eingespart werden könne. "Das wollen wir jetzt vorziehen, damit wir die Effekte schon diesen Winter nutzen können." Heizungsanlagen in Merian-Realschule und Carl-Benz-Gymnasium sollen optimiert werden. So soll unter anderem die Leittechnik erweitert werden, damit man die Gebäude zum Beispiel in einen Ferienmodus versetzen kann. Außerdem will die Stadt den Beginn der Heizperiode in städtischen Liegenschaften anpassen, städtische Heizanlagen werden vor dem Winter gewartet, Nutzer und Mieter städtischer Liegenschaften werden über einen effizienten Umgang mit den Anlagen informiert. Im Freibad und in öffentlichen Sporteinrichtungen ist das Warmwasser abgestellt, die nächtliche Gebäudebeleuchtung ist ebenfalls aus. Schmutz kündigte an, bis September weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Gleichzeitig appellierte er an die Bevölkerung: "Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns auf eine Gasmangellage einstellen. Jeder sollte dort Energie sparen, wo es sinnvoll ist." Und: "Man macht sich nicht populär mit solchen Sätzen, aber wenn wir keine Veränderung spüren, dann haben wir nicht genug geändert." Es reiche nicht, sich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, man müsse das jetzt intensiv machen. Schmutz verwies auch auf die Bürgerapp. Dort gibt es inzwischen einen eigenen Bereich "Energiesparen", in dem Einwohner Tipps finden.

Der Gemeinderat begrüßte die Energiesparvorschläge. "Es ist gut, dass wir das Aggregat jetzt besorgen. Wenn die Situation akut ist, will jeder eins und dann gibt es keine mehr", sagte Angelika Gelle (SPD). "Wir müssen handeln", fand auch Günter Bläß (CDU). "Ich will keine Grundsatzdebatte auslösen, aber wir rennen schon wieder einer Krise hinterher", sagte Grünen-Stadtrat Marius Steigerwald. "Wir müssen Politik so gestalten, dass wir endlich mal vor einer Krise sind. Es werden in Zukunft mehr Krisen kommen."