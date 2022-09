In der Ladenburger Martinsschule läuft der Unterricht in Präsenz weiter

Ladenburg: In der Ladenburger Martinsschule läuft der Unterricht in Präsenz weiter

Die Rathaus-Mitarbeiter müssen sich schon in diesem Winter mit einer Raumtemperatur von 19 Grad begnügen. Weitere Schritte zur Strom- und Gaseinsparung schlägt die Verwaltung dem Rat in der Sitzung kommende Woche vor. So wird auch über die teilweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden nachgedacht, da seien aber noch Fragen offen.

Im Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums stehen die Kartons mit den alten Leuchtstoffröhren zur Entsorgung bereit. Die städtischen Hausmeister haben in der Ferienzeit insgesamt 1100 Leuchtkörper umgerüstet. Die energiefressenden Neonröhren wurden nicht nur im Gymnasium, sondern auch an der Merian-Realschule , der Dalberg-Schule und der Werk-Realschule durch LED-Röhren ersetzt. Auch in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen waren die Hausmeister fleißig. "Ein großes Kompliment an unsere Hausmeister, dass diese wichtige Aufgabe vor dem Ferienende abgeschlossen werden konnte", dankte der Bürgermeister den Mitarbeitern. Die Maßnahme spare 15 Tonnen CO2 pro Jahr, rechnete Lesl vor. Der Energieberater sprach von einem Baustein, dem weitere folgen müssten, damit das ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht wird. Jüngst genehmigte der Gemeinderat 100.000 Euro für die Umrüstung der Heizungsregelungen. Eine modernisierte Steuerung soll den Gasverbrauch senken. Ziel sei es, in den Schulen und Betreuungseinrichtungen eine konstante Raumtemperatur von nur noch 20 Grad zu erreichen.

Ladenburg. Die Ladenburger Schulen und Betreuungseinrichtungen haben großes Potenzial, Energie zu sparen . Über das, was schon auf den Weg gebracht wurde, und über den Baufortschritt im Stadtarchiv informierten Bürgermeister Stefan Schmutz, der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer und Robert Lesl, der für das Erreichen der Klimaziele in der Stadtverwaltung verantwortlich ist, nun bei einem Vor-Ort-Termin.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburger Schulen und Betreuungseinrichtungen haben großes Potenzial, Energie zu sparen. Über das, was schon auf den Weg gebracht wurde, und über den Baufortschritt im Stadtarchiv informierten Bürgermeister Stefan Schmutz, der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer und Robert Lesl, der für das Erreichen der Klimaziele in der Stadtverwaltung verantwortlich ist, nun bei einem Vor-Ort-Termin.

Im Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums stehen die Kartons mit den alten Leuchtstoffröhren zur Entsorgung bereit. Die städtischen Hausmeister haben in der Ferienzeit insgesamt 1100 Leuchtkörper umgerüstet. Die energiefressenden Neonröhren wurden nicht nur im Gymnasium, sondern auch an der Merian-Realschule, der Dalberg-Schule und der Werk-Realschule durch LED-Röhren ersetzt. Auch in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen waren die Hausmeister fleißig. "Ein großes Kompliment an unsere Hausmeister, dass diese wichtige Aufgabe vor dem Ferienende abgeschlossen werden konnte", dankte der Bürgermeister den Mitarbeitern. Die Maßnahme spare 15 Tonnen CO2 pro Jahr, rechnete Lesl vor. Der Energieberater sprach von einem Baustein, dem weitere folgen müssten, damit das ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreicht wird. Jüngst genehmigte der Gemeinderat 100.000 Euro für die Umrüstung der Heizungsregelungen. Eine modernisierte Steuerung soll den Gasverbrauch senken. Ziel sei es, in den Schulen und Betreuungseinrichtungen eine konstante Raumtemperatur von nur noch 20 Grad zu erreichen.

Die Rathaus-Mitarbeiter müssen sich schon in diesem Winter mit einer Raumtemperatur von 19 Grad begnügen. Weitere Schritte zur Strom- und Gaseinsparung schlägt die Verwaltung dem Rat in der Sitzung kommende Woche vor. So wird auch über die teilweise Abschaltung der Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden nachgedacht, da seien aber noch Fragen offen.

Ein dicker Investitionsbrocken sei auch die Erneuerung der sanitären Anlagen in der Werk-Realschule. Götz Speyerer legte vor einigen Monaten eine Kostenschätzung von 600.000 Euro vor. Weil das Land ein Schulsanierungsprogramm auflegte, kann Ladenburg mit Fördermitteln in Höhe von 200.000 Euro rechnen. "Leider sind auch wir von der Kostenexplosion am Bau betroffen", sagte Speyerer. Statt 600.000 Euro werde sich die Investition wohl auf mindestens 900.000 Euro erhöhen. Die Unterhaltung der Schulen ist für den Träger ein Fass ohne Boden. Es stehen nämlich auch noch die Erneuerungen der Sanitäranlagen in der Dalberg-Grundschule an. Und auch die notwendige Wärmedämmung an den Schulgebäuden wird in die Millionen gehen. Mit Ausnahme des Carl-Benz-Gymnasiums sind die städtischen Gebäude unzureichend gedämmt, sodass derzeit noch viel Energie verloren geht.

Ein weiteres Problem in der Römerstadt ist der Mangel an Betreuungsplätzen. Weil Eltern aber einen Rechtsanspruch darauf haben, musste die Stadt reagieren unter anderem mit der Schaffung von elf Krippenplätzen im städtischen Anwesen am Stadtarchiv. Der Gemeinderat stimmte der damals 90.000 Euro-Investition für eine Verkleinerung des Stadtarchivs fast einstimmig zu. Stadtarchivar Oliver Gülck reichte daraufhin seine Kündigung ein.

Schmutz und Speyerer stellten nun den Stand der Umbauarbeiten vor. Die Schadstoffprobleme seien mit der Abtragung des Bodens und der Decken inzwischen behoben. Die Trockenbauer haben die neue Gebäudeeinteilung umgesetzt. Für die U3-Nutzer stehen drei Räume – darunter ein Schlafraum – zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Küchenbereich, ein Personalzimmer für die betreuenden Mitarbeiterinnen der Awo und auch die sanitären Anlagen sind im Rohbau zu sehen. "Unser Fertigstellungsziel ist sportlich", sagte Speyerer, der aber optimistisch ist. Das Projekt setzen Ladenburger Handwerksunternehmen und das Büro Plan 3-Engelmann um. "Bisher wurden aber alle Termine eingehalten", sagte er.

Schon im Oktober sollen in den ehemaligen Räumlichkeiten des Stadtarchivs elf Kinder betreut werden. Foto: Sturm

Auch ein Blick in den neuen Publikumsbereich des Stadtarchivs lohnte sich. Dem neuen Stadtarchivar stehen im Erdgeschoss rund 50 Quadratmeter zur Verfügung. Dort werden die Anfragen der Bürgerschaft bearbeitet. Die Archiv-Räume im Keller sind vom Umbau nicht betroffen. Auf Nachfrage erklärte Schmutz, dass die Bewerbungsphase für die Archivstelle abgeschlossen sei. Bewerbungen würden in den kommenden Wochen gesichtet. Aber: "Der Fachkräftemangel ist auch in diesem Bereich vorhanden."