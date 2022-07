Von Silke Beckmann

Ladenburg. So viele Ausstellungen wie nie zuvor präsentiert der Kunstverein Ladenburg derzeit. Im Jubiläumsjahr des am 26. April 2012 gegründeten Vereins jagt ein Höhepunkt den nächsten, und dazu gehört auch die aktuelle Schau im Domhof: "Zehn Jahre KVL". In den Genres breit gefächert und abwechslungsreich, vereint sie Werke von 22 Künstlern, die im Verlauf des Jahrzehnts schon einmal beim KVL ausgestellt hatten. Rund der Hälfte von ihnen war es möglich, bei der Vernissage anwesend zu sein, andere hatten ihre Exponate per Post geschickt, einer sogar aus den USA. "Das wissen wir sehr zu schätzen", betonte KVL-Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert.

"Zehn Jahre Kunstverein Ladenburg – das ist schon ein Wort", fand Bürgermeisterstellvertreterin Uta Blänsdorf-Zahner, die sich beeindruckt zeigte ob der stattlichen Zahl von Veranstaltungen. Sie würdigte das äußerst arbeitsreiche ehrenamtliche Engagement, sehr viel und dabei sehr verschiedene zeitgenössische Kunst in die Stadt zu bringen, erinnerte an Ausstellungen wie "Grenzen überschreiten" oder auch "ZeitRaumMensch" mit Skulpturen von Stefanie Welk und dankte namens der Stadt allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz.

In ihrer Festrede ließ Hünermann-Neuert die nicht immer harmonische Vereinsgeschichte Revue passieren. Die Gründung hatte damals Wolfgang Luppe vorbereitet, Vorsitzender bis 2014, den künstlerischen Beirat bildeten Gudrun Schön-Stoll, Friederike Metzger und Peter Schmidt-Grüne. "Die Aufbruchstimmung war für mich mitreißend – vielleicht war das der Grund, dass nach zwei Jahren alle zurücktraten."

Hünermann-Neuert, damals Schriftführerin, übernahm den Vorsitz und stellte fest, dass es "gar nicht so einfach ist, einen Verein zu führen und mit allen in Harmonie zu bleiben". Sie habe sich an den Leitlinien der Vorgänger orientiert, sich "um Ausgleich und Gerechtigkeit bemüht", doch auch Gudrun Schön-Stoll "sprang ab". Der Verein hatte schließlich nur noch drei Vorstände und die wiederum viel Arbeit.

Für Schwung sorgte 2015 Benedikt Stegmayer, damals Leiter der Stadtgalerie Mannheim, "der uns ein bisschen begleitet hat: "Das hat gutgetan." Nicht alle Mitglieder waren damit einverstanden, das "KunstFenster" in der Hauptstraße 77 zu mieten, verschlang es doch die Hälfte der Beiträge. Doch auch wenn der Raum nicht ideal sei, werde er von Künstlern doch sehr geschätzt. Umso ...