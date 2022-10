Von Michael Büsing

Kronau/Bad Schönborn. Im großen Lußhardtwald zwischen Kronau und Bad Schönborn lebt er noch ganz frei: der Damhirsch. Man kennt ihn vielleicht eher aus den Gehegen hiesiger Tierparks, aber dort im Wald streift er noch ungehindert durch sein großes Revier.

Unser Fotograf hat diesen dunklen, stolzen Kerl bei einem seiner Streifzüge auf einem Waldweg erblickt, nur vielleicht 25 bis 30 Meter entfernt. Jetzt im Oktober ist die Brunftzeit der Damhirsche, noch bis Anfang November präsentieren sich die Männchen dabei von ihrer besten Seite.

Anders als bei den Rothirschen herrscht beim Damwild nämlich Damenwahl. Das heißt: Sie entscheidet, und selbst wenn der Hirsch noch so stattlich ist, heißt das noch lange nicht, dass die Verabredung klargeht. In dieser Zeit steigt leider auch die Gefahr der Autounfälle mit dem Wild: Auf Wildwechsel sollte daher also mehr achtgegeben werden.