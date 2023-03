"Fast zehn Monate hat sich das Umweltministerium verbeten, mit der Allgemeinverfügung in Walldorf in Verbindung gebracht zu werden. Nun hat sich der ehemalige Nabu-Vorsitzende in Baden-Württemberg und jetzige Staatssekretär im Umweltministerium, Andre Baumann, geoutet und betont die besondere Bedeutung der Haubenlerche für die Kurpfalz", erklärt Stutz. Der Abgeordnete schrecke nicht vor hanebüchenen Vergleichen zurück, so Stutz und zitiert die Textpassage mit Pandabären, Berggorillas und Schimpansen.

Walldorf. (tt) Zum Welttag des Artenschutzes brach der Grünen-Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, Andre Baumann, eine Lanze für die Haubenlerche. Er bezeichnete die vom Aussterben bedrohte Vogelart als kurpfälzischen Pandabären: "So wie in asiatischen und afrikanischen Ländern Pandabären, Berggorillas und Schimpansen geschützt werden müssen, müssen wir hier bei uns heimische Arten schützen", so Baumann. Auf die Einlassungen des Landtagsabgeordneten reagierte nun Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf.

"Es hat den Anschein, als hätte Herr Baumann den Bezug zu den Gegebenheiten vor Ort in Walldorf verloren", ärgert sich Stutz. Baumann sei blind für Gegenargumente und abweichende Meinungen, Widerspruch werde nicht akzeptiert, Diskussionen seien nicht gewünscht. "Es gibt nur alternativloses Handeln, ohne Rücksicht darauf, welche Kollateralschäden verursacht werden", erklärt Stutz mit dem Verweis auf den Katzenarrest.

Die Begründung der Allgemeinverfügung entbehre belastbaren wissenschaftlichen Grundlagen, es fehlten beispielsweise Daten zu jährlichen Todeszahlen von kleinen Säugetieren und Vögeln, die eindeutig auf Katzen zurückzuführen sind, wiederholte Stutz seine Argumente. Tierschutzfragen seien überwiegend mittels Internetrecherchen intern "gelöst" und "zumutbare" Handlungsalternativen für betroffene Katzenhalter auf dieser Grundlage bestimmt worden, ohne fachwissenschaftliche Prüfung durch sachkundige Fachleute aus dem Bereich Tierschutz, ist Stutz überzeugt.

Stutz verweist zudem auf die Feststellung des Landesdatenschutzbeauftragten, "dass zwischen der Stadt Walldorf und dem privaten Dienstleister ein Auftragsverhältnis bestand, welches auch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Katzenhalterinnen und Katzenhalter in Walldorf umfasste, ein notwendiger Auftragsverarbeitungsvertrag wurde zu keinem Zeitpunkt geschlossen". Zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und dem privaten Dienstleister bestand keinerlei Vertragsverhältnis, führt der Beauftragte weiter aus. "Dies bedeutet, dass zu keinem Zeitpunkt eine Rechtsgrundlage für die Datenerhebung vorlag, diese demzufolge illegal erfolgte", erklärt Stutz und schreibt in der Stellungnahme weiter: "Mit keinem Wort geht der Staatssekretär darauf ein, dass eine illegale Datenerhebung Grundlage für Bescheide und Geldbußen waren, es ist unangenehm und wird totgeschwiegen."

Der Tierschutzvereinsvorsitzende weist zudem darauf hin, dass Umwelt- und das für Tierschutzfragen zuständige Landwirtschaftsministerium nicht einer Meinung seien: "Baumann hält von Tierschutzaspekten nichts, entgegen den Ausführungen des Landwirtschaftsministers Peter Hauck, der aus Tierschutzgründen diese Allgemeinverfügung für überzogen hält", so Stutz.

Sein Fazit zu den Äußerungen des Staatssekretärs lautet: "Gesprächsbereitschaft war nie gegeben, da die Visionen des Herrn Baumann dies nicht vorsahen. Ihm geht es nicht um Haubenlerchen, Katzen oder Pandabären, es geht darum, die Zukunft zu öffnen für seine Visionen. Das Einsperren von Katzen, das Abschießen natürlicher Feinde wird der Haubenlerche auf Dauer keine Überlebenschance garantieren." Und weiter heißt es in der Stellungnahme von Stutz: "An der Vernichtung der Lebensräume bedrohter Arten kann oder darf Baumann nichts ändern, so muss er andere Wege finden, auch wenn es tierschutzwidriger und illegaler Mittel bedarf."