Walldorf/Wiesloch. (tt) Am Abend des 26. August sollte in Wiesloch das Weindorf im Gerbersruhpark eröffnet werden. Doch kurz zuvor setzte ein starker Regen ein, dass die Technik im Pavillon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aufgrund der herannahenden Gewitterfront entschieden die Veranstalter, die Stände der Winzer und Schausteller an diesem Abend nicht mehr zu öffnen. Zwar wurden auch in

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen