Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Der Frühling steht traditionell für ein Wiedererwachen der Natur nach dem Winter – und das Frühjahr 2022 stand in der Region rund um Heidelberg gewissermaßen für das Wiedererwachen der Gesellschaft nach zwei harten Corona-Jahren. Was in den Monaten April, Mai und Juni im Umland kurios, wichtig und spannend war, fasst der zweite Teil der vierteiligen