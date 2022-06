Von Sebastian Lerche

Dielheim. Die Pläne für den Hochwasserschutz am Leimbach in Dielheim bleiben so, wie in der Mai-Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Damals fiel die Entscheidung mit den zwei Enthaltungen, jetzt mit dem Nein von Michael Goliath (Bürgerinnen) und der Enthaltung von Klaus Eberle (CDU).

Einige Bürgerinnen und Bürger hatten heftige Kritik an den