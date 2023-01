Neckargemünd. (lesa) Der Blick aufs Kalenderblatt am Montag dürfte bei so manchem Neckargemünder Erinnerungen wecken. Der 9. Januar hat sich fest in die Annalen der Stadt und das kollektive Gedächtnis ihrer Bewohner eingebrannt.

Denn an diesem Tag vor exakt 20 Jahren erschütterte ein verheerender Großbrand die Stadt am Neckar – und zerstörte das historische Hotel-Restaurant "Ritter".