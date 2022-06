Es gibt bereits konkrete Überlegungen, die der Umsetzung harren und auf die man im Rahmen der Begehung zu sprechen kommen wird. Insbesondere sind Aktionen zur Förderung des Obstbestands im Projektgebiet geplant. Für dieses Vorhaben hat der Verein großzügige Spenden erhalten und hofft, über Neumitglieder und weitere Spenden den Handlungsspielraum für solche Maßnahmen ausbauen zu können. Das Projektmanagement bittet Interessierte um frühzeitige Voranmeldung per E-Mail an

Im Rahmen der Begehung erläutert Projektmanager Bernhard Ullrich die Hintergründe der Maßnahmen und bringt diese in Verbindung mit dem, was sich sonst noch im Projekt "Blühende Bergstraße" tut. Blütenweg, Blütenwegfest, Grundstücksbörse, Gartenfibel, Regionalvermarktung und der noch junge Verein "Blühende Bergstraße" sind Stichworte dafür. Bei der Begehung in diesem Beispielgebiet sollen die Hintergründe der bisherigen und künftigen Entwicklung der historischen Kulturlandschaft der "Blühenden Bergstraße" vermittelt und diskutiert werden.

Seit Beginn des Projekts "Blühende Bergstraße" (ehemals "Ilek") hat sich viel getan. Besonders entlang des Blütenwegs wurden von den Projektgemeinden und dem Verein "Blühende Bergstraße" in Zusammenarbeit mit vielen Partnern zwischen Laudenbach und Dossenheim vielfältige Maßnahmen auf den Weg gebracht: So wurden auch bei Leutershausen und Großsachsen brachgefallene und verbuschte Flächen wieder in Pflege genommen. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde können viele Maßnahmen des Vereins finanziert werden und ergänzen sich mit Landschaftspflegemaßnahmen in anderen Teilgebieten, um die sich der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar kümmert. Alle diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtkonzepts, das auf den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft an der Bergstraße abzielt.

Hirschberg/Region. (RNZ) Der Verein "Blühende Bergstraße" lädt alle Interessierten zu einer Begehung im Gebiet der Gemeinde Hirschberg mit Bürgermeister Ralf Gänshirt und dem Projektmanager Bernhard Ullrich ein. Die Exkursion startet am Donnerstag, 23. Juni, 18 Uhr, am Parkplatz des Friedhofs Leutershausen. Auf dem Rundgang sollen Maßnahmen erklärt werden, welche der Verein in der Hangzone der Bergstraße bereits angestoßen hat. Außerdem will man die nächsten Schritte zur weiteren Entwicklung des Gebiets diskutieren. Es werden auch Ideen der Teilnehmenden aufgegriffen.

Hirschberg/Region. (RNZ) Der Verein "Blühende Bergstraße" lädt alle Interessierten zu einer Begehung im Gebiet der Gemeinde Hirschberg mit Bürgermeister Ralf Gänshirt und dem Projektmanager Bernhard Ullrich ein. Die Exkursion startet am Donnerstag, 23. Juni, 18 Uhr, am Parkplatz des Friedhofs Leutershausen. Auf dem Rundgang sollen Maßnahmen erklärt werden, welche der Verein in der Hangzone der Bergstraße bereits angestoßen hat. Außerdem will man die nächsten Schritte zur weiteren Entwicklung des Gebiets diskutieren. Es werden auch Ideen der Teilnehmenden aufgegriffen.

Seit Beginn des Projekts "Blühende Bergstraße" (ehemals "Ilek") hat sich viel getan. Besonders entlang des Blütenwegs wurden von den Projektgemeinden und dem Verein "Blühende Bergstraße" in Zusammenarbeit mit vielen Partnern zwischen Laudenbach und Dossenheim vielfältige Maßnahmen auf den Weg gebracht: So wurden auch bei Leutershausen und Großsachsen brachgefallene und verbuschte Flächen wieder in Pflege genommen. In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde können viele Maßnahmen des Vereins finanziert werden und ergänzen sich mit Landschaftspflegemaßnahmen in anderen Teilgebieten, um die sich der Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar kümmert. Alle diese Maßnahmen sind Teil eines Gesamtkonzepts, das auf den Erhalt einer lebendigen Kulturlandschaft an der Bergstraße abzielt.

Im Rahmen der Begehung erläutert Projektmanager Bernhard Ullrich die Hintergründe der Maßnahmen und bringt diese in Verbindung mit dem, was sich sonst noch im Projekt "Blühende Bergstraße" tut. Blütenweg, Blütenwegfest, Grundstücksbörse, Gartenfibel, Regionalvermarktung und der noch junge Verein "Blühende Bergstraße" sind Stichworte dafür. Bei der Begehung in diesem Beispielgebiet sollen die Hintergründe der bisherigen und künftigen Entwicklung der historischen Kulturlandschaft der "Blühenden Bergstraße" vermittelt und diskutiert werden.

Es gibt bereits konkrete Überlegungen, die der Umsetzung harren und auf die man im Rahmen der Begehung zu sprechen kommen wird. Insbesondere sind Aktionen zur Förderung des Obstbestands im Projektgebiet geplant. Für dieses Vorhaben hat der Verein großzügige Spenden erhalten und hofft, über Neumitglieder und weitere Spenden den Handlungsspielraum für solche Maßnahmen ausbauen zu können. Das Projektmanagement bittet Interessierte um frühzeitige Voranmeldung per E-Mail an kontakt@bluehende-bergstrasse.de, um die Teilnehmenden über eventuelle Änderungen informieren zu können. Die Teilnahme per se ist kostenlos.

Info: Die Begehung findet am Donnerstag, 23. Juni, ab 18 Uhr, statt und dauert zweieinhalb bis drei Stunden, die Strecke beträgt vier Kilometer, Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof in Leutershausen. Informationen zum Projekt und Verein "Blühende Bergstraße" gibt es bei Bernhard Ullrich (Telefon: 06201/ 2 59 58 90, E-Mail: kontakt@bluehende-bergstrasse.de). Außerdem informiert die Webseite www.bluehende-bergstrasse.de. Beitrittsanträge und ein Spendenkonto gibt es unter www.bluehende-bergstrasse.de/verein