"Gerade vor dem Hintergrund von Krieg, Inflation und Energiekrise wollen wir auch dieses Jahr ein Zeichen setzen, dass wir das Leiden und die Probleme hier in Deutschland nicht vergessen haben", betont der Großsachsener. Sie hätten daher gemeinsam mit der Klinik eine neue Weihnachtsaktion vorbereitet. Am 9. Dezember bekommen die über 150 Mitarbeiter der Klinik, die bislang ihr Interesse bekundet haben, einen Weihnachtsbaum geschenkt. Die Übergabe wird wieder im Rahmen eines kleinen "Weihnachtsmarktes" erfolgen mit Gegrilltem, Glühwein und Gebäck, den Schlieder und weitere Helfer organisieren. Hierfür würden sie sich erneut über Mithilfe in Form von Sach- oder Geldspenden freuen. "Jedes ...

Eine ähnliche Weihnachtsaktion soll es nun in diesem Jahr wieder geben, denn: "Auch nach so langer Zeit ist die Klinik noch eine einzige Baustelle, zum Beispiel gibt es immer noch keine neue Großküche, um die Patienten zu versorgen", berichtet Schlieder. Das Bittere: Sie ist auf Trauma-Patienten spezialisiert und wird gerade aufgrund der Flutfolgen besonders dringend benötigt. "Man geht von 7000 neuen Patienten aus", erzählt Schlieder. An Normalität sei im gesamten Ahrtal noch lange nicht zu denken.

Schlieder, der die Klinik schon seit 2005 berät, liegen die Menschen dort am Herzen. Gemeinsam mit Ralf Kraut aus Altlußheim fuhr er hin und sah die "unfassbare Zerstörung", auch der Klinik, die mit ihren 350 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Ahrweiler sei. So waren zahlreiche Menschen nicht nur privat, sondern auch beruflich von der Flutkatastrophe betroffen. Mehrere Tage lang schippten Schlieder und Kraut Schlamm.

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Wenn Bernd Schlieder über die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr spricht, dann stockt ihm mitunter die Stimme. Zu schlimm sind die Bilder, die er noch vor Augen hat. Der Großsachsener ist Berater unter anderem der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler. Als er von der Katastrophe erfuhr, dachte er gleich: "Um Gottes willen, die Klinik liegt direkt an der Ahr und ist sicher auch betroffen." Und so war es auch.

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Wenn Bernd Schlieder über die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr spricht, dann stockt ihm mitunter die Stimme. Zu schlimm sind die Bilder, die er noch vor Augen hat. Der Großsachsener ist Berater unter anderem der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler. Als er von der Katastrophe erfuhr, dachte er gleich: "Um Gottes willen, die Klinik liegt direkt an der Ahr und ist sicher auch betroffen." Und so war es auch.

Schlieder, der die Klinik schon seit 2005 berät, liegen die Menschen dort am Herzen. Gemeinsam mit Ralf Kraut aus Altlußheim fuhr er hin und sah die "unfassbare Zerstörung", auch der Klinik, die mit ihren 350 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Ahrweiler sei. So waren zahlreiche Menschen nicht nur privat, sondern auch beruflich von der Flutkatastrophe betroffen. Mehrere Tage lang schippten Schlieder und Kraut Schlamm.

Im Dezember 2021 gab es eine Weihnachtsaktion für Klinikmitarbeiter. Foto: Schlieder

Auch Nachbarn konnte der Großsachsener für die Hilfe im Ahrtal mobilisieren. "Uns war klar, dass der Schaden hier nicht kurzfristig behoben werden kann." Und so entstand die Idee, eine Weihnachtsgeschenke-Aktion für doppelt betroffene Mitarbeiter(-Kinder) der durch die Flut sehr stark zerstörten Klinik zu organisieren. Diese wurde dank zahlreicher Spender und Helfer ein voller Erfolg.

Eine ähnliche Weihnachtsaktion soll es nun in diesem Jahr wieder geben, denn: "Auch nach so langer Zeit ist die Klinik noch eine einzige Baustelle, zum Beispiel gibt es immer noch keine neue Großküche, um die Patienten zu versorgen", berichtet Schlieder. Das Bittere: Sie ist auf Trauma-Patienten spezialisiert und wird gerade aufgrund der Flutfolgen besonders dringend benötigt. "Man geht von 7000 neuen Patienten aus", erzählt Schlieder. An Normalität sei im gesamten Ahrtal noch lange nicht zu denken.

"Gerade vor dem Hintergrund von Krieg, Inflation und Energiekrise wollen wir auch dieses Jahr ein Zeichen setzen, dass wir das Leiden und die Probleme hier in Deutschland nicht vergessen haben", betont der Großsachsener. Sie hätten daher gemeinsam mit der Klinik eine neue Weihnachtsaktion vorbereitet. Am 9. Dezember bekommen die über 150 Mitarbeiter der Klinik, die bislang ihr Interesse bekundet haben, einen Weihnachtsbaum geschenkt. Die Übergabe wird wieder im Rahmen eines kleinen "Weihnachtsmarktes" erfolgen mit Gegrilltem, Glühwein und Gebäck, den Schlieder und weitere Helfer organisieren. Hierfür würden sie sich erneut über Mithilfe in Form von Sach- oder Geldspenden freuen. "Jedes selbst gebackene oder gekaufte Weihnachtsplätzchen oder Ähnliches hilft", betont der Großsachsener. Edeka Zeilfelder habe ihnen bereits "zu einem sehr fairen Preis" 300 Bratwürste verkauft, also einen Teil quasi gespendet. So etwas erhofft er sich auch bei den 250 bis 300 Brötchen, dem Glühwein, Kinderpunsch und dem Weihnachtsgebäck. Falls Geldspenden kommen sollten, wollen Schlieder, Kraut und Co. diese verwenden, um die fehlenden Sachen zu kaufen. Zusätzlich brauchen die Organisatoren Servietten, Pappteller, Senf und Ketchup. Zudem kümmern sie sich um die Logistik rund um die Weihnachtsbäume. Die rund 150 Weihnachtsbäume organisiert die Klinik.

"Falls jemand am 9. Dezember ganztägig Zeit hat, mobil ist und in Ahrweiler am Grill helfen möchte, ist er herzlich willkommen", betont Schlieder. Los geht’s in Hirschberg um 9 Uhr. Das Ganze findet bei jedem Wetter im Freien (Wirtschaftshof der Klinik) statt.

Info: Wer die Aktion durch Spenden oder Mithilfe unterstützen möchte, wendet sich an Bernd Schlieder unter Telefon: 0177/8855447 oder per E-Mail an bernd.schlieder@conratio.de.