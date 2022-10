Von Annette Steininger

Hirschberg. Ein letztes Mal öffneten sich am Donnerstag die Türen der innerörtlichen Großsachsener Sparkassen-Filiale in der Breitgasse. Und diesen Freitag werden letztmals in der Leutershausener Bahnhofstraße die Sparkassen-Kunden bedient. Kommende Woche, am 2. November, eröffnet dann die neue und einzige Hirschberger Filiale der Sparkasse Rhein Neckar Nord Im Sterzwinkel 3 in Großsachsen. Eine Eröffnungsfeier ist nicht geplant, aber es gibt einen Rundgang für die Presse.

Bei so manchem Kunden kommt etwas Wehmut auf, werden die Wege mitunter nun doch etwas länger. Eine treue Sparkassen-Kundin aus Großsachsen, die diese Woche auch noch einmal die Filiale am alten Standort besucht hat, stört das allerdings weniger: "Ich bin noch recht rüstig und mache gerne einen Spaziergang." Außerdem könne sie den Gang zur Filiale künftig mit einem Einkauf beim Edeka-Markt und beim Budni-Drogeriemarkt verbinden. Das sei die positive Seite, aber für weniger mobile Menschen werde der Weg doch weiter. Insbesondere für diejenigen, die in Großsachsen weiter oben wohnen.

Diesbezüglich hatte sich auch das Hirschberger Bürgerforum für Ortsgestaltung und -erhaltung kritisch geäußert. Befürchtet es doch längere Wege und eine Verödung der Ortskerne. "Am schönsten wäre es eigentlich, wenn alle Geschäfte direkt im Ort wären", findet auch die langjährige Sparkassen-Kundin.

Wieder ein Geschäft in seinen Räumen hätte eigentlich auch gern Heinrich Mayer, der Eigentümer der Sparkassen-Räume in der Breitgasse ist. Doch bisher hat er noch keinen Nachmieter gefunden. Er habe die Räume über Sparkassen Immobilie beworben. "Aber da hat sich überhaupt nichts gerührt", erzählt er bedauernd. Noch hat Mayer aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich vielleicht doch noch ein gewerblicher Mieter für die Räume findet und bei ihm meldet. Was passiert aber, wenn er keine Anfragen mehr bekommt? "Dann würde ich die Räume zu Wohnzwecken umnutzen wollen. Vielleicht würden wir auch selbst einziehen", überlegt Mayer.

Ähnlich wie in Großsachsen befanden sich auch in Leutershausen die Sparkassen-Räume bislang im Ort. Hier sind sie allerdings nicht im Privateigentum, sondern befinden sich im Besitz der Sparkasse. Nach wie vor ist nicht entschieden, ob die Bank sie verkauft oder an einen Nachnutzer vermietet. Laut Rico Fischer, Sprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, gibt es keinen neuen Stand seit seiner letzten Aussage zum Thema. Die lautete: "Die Nachnutzungsüberlegungen in Leutershausen befinden sich nach wie vor in der Sondierungsphase."