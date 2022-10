Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. In der bitterbösen Satire "Rosen für den Staatsanwalt" erlebt ein Oberstaatsanwalt eine Wiederbegegnung mit einem Totgeglaubten. In der Handlung des Films von 1959 hat der spätere Ankläger am Ende des Zweiten Weltkriegs in seiner Funktion als Kriegsgerichtsrat einen Soldaten wegen einer Bagatelle zum Tod durch ein Standgericht