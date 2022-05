Von Max Rieser

Hirschberg. Nicht nur in Privathaushalten fanden Geflüchtete aus der Ukraine in den vergangenen Wochen in Hirschberg ein Dach über dem Kopf. Auch wo man professionell Gäste versorgt, nämlich in den Hotels und Pensionen der Gemeinde, tat sich etwas.

"Eine richtige Familie" sei man im "Hotel Hirschberg" in Leutershausen geworden, berichtet Betreiberin