Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Das Steuerwesen ist nicht unbedingt bekannt für seine Attraktivität – und doch lockte es am Mittwoch rund 60 Gäste in die "Grüne Halle" auf dem Obsthof Volk. Die Freien Wähler organisierten einen Duo-Vortrag über ein Thema, das ab dem 1. Juli rund 36 Millionen Menschen in der Bundesrepublik betrifft: die anstehende